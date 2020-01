Stravične priče žena: Dirali su ih ugledni sportaši, profesori...

Nana Nadarević (33), PR menadžerica popularne kozmetike, inače kći glumca Mustafe Nadarevića (76), objavila je početkom tjedna na svom profilu društvene mreži post o važnosti filma 'Bombshell' ('One su bombe') koji se trenutno prikazuje u domaćim kinima. Nadarevićeva kći iz Zagreba pisala je o važnosti kino hita koji govori o seksualnom uznemiravanju dok prati priču o 'Me Too' pokretu.

Svojom objavom pokrenula je lavinu reakcija žena iz cijele regije koje ju prate na Instagramu. U manje od tjedan dana na stotine anonimnih žena poslalo joj je poruke s opisima kako su bile seksualno uznemiravane. Zatrpale su joj, kako kaže, inbox potresnim ispovijestima. Nana je odlučila sve objaviti kako bi dala podršku ostalim ženama koje su prošle kroz sličan pakao...

- Dobro je vidjeti takve primjere da bi se osvijestile stvari koje muškarci, a vrlo često i žene, ne doživljavaju kao veliku stvar. Posebno kada govore da je 'Me too' pokret nekakav lov na vještice. Sve te neke stvari oko kojih nismo 100% sigurni jesu li ili nisu ok, zapravo nisu ok - rekla je Nana.

Prenosimo vam neke od mnogobrojnih potresnih priča...

Maser iz Samobora dirao sportašicu

Šef privatne zagrebačke tvrtke, inače uvaženi bivši sportaš, seksualno uznemiravao radnicu

Ženu napastovao muškarac u autobusu pred svima Foto: Instagram

Ženu u bolnici seksualno uznemiravao kolega s posla

Stariji čovjek pipkao žene u bazenu

Muškarac ponudio prijevoz djevojci do doma pa tražio oralni seks Foto: Instagram

Seksualno uznemiravanje u bazenu i autobusu...

Stariji muškarac pipkao djevojčicu (8) na ulici

Djevojci u busu zavlačio ruku pod bedra

Ugledni profesor zaključao u kabinet sebe i učenicu

Napastovanje djevojke na ulici

Stariji susjed napastovao curicu, nije se usudila reći roditeljima

Profesor tjelesnog odgoja dirao učenice po grudima

Seksualno uznemiravanje dečka, tate bivšeg dečka, gosta u kafiću...