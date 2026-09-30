Stravični podaci iz SAD-a: 270 svećenika seksualno zlostavljalo gotovo 1000 djece

Više od 270 katoličkih svećenika seksualno je zlostavljalo gotovo 1000 djece u trima biskupijama Massachusettsa kroz desetljeća, navodi se u istražnom izvješću državnog odvjetništva objavljeno u srijedu. Državna tužiteljica Massachusettsa Andrea Joy Campbell opisala je izvješće prvim potpunim javnim prikazom zlostavljanja i institucionalnih neuspjeha koji su omogućili njegovo širenje više od pola stoljeća u katoličkim biskupijama Fall Riveru, Springfieldu i Worcesteru.

Istragom je utvrđeno da su te biskupije godinama znale da svećenici zlostavljaju djecu, ali su "prečesto štitile ugled Crkve, a ne djecu", rekla je.

"Iza svakog od tih brojeva stoji dijete čija je sigurnost narušena, obitelj koja se zauvijek promijenila i preživjela osoba koja je godinama nosila traumu tog zlostavljanja, a u mnogim slučajevima i desetljećima", rekla je Campbell novinarima.

Biskupija Worcester priopćila je da će proučiti izvješće "kako bi identificirala bilo kakva dodatna poboljšanja koja se mogu učiniti kako bi se odgovorilo žrtvama zlostavljanja u prošlosti i kako bi se nastavilo jačati napore za zaštitu djece". Ostale biskupije nisu odmah odgovorile na upite.

Većina zlostavljanja dogodila se prije 2002. godine. Skandal je izbio na međunarodnu pozornicu te godine kada je Boston Globe objavio svoje izvješće, nagrađeno Pulitzerovom nagradom, o tome kako dužnosnici Rimokatoličke nadbiskupije u Bostonu rutinski prikrivaju seksualno zlostavljanje koje provode svećenici.

Izvještavanje novina pokrenulo je globalni val istraga koje su pronašle slične obrasce u biskupijama diljem svijeta i potaknule zakonodavstvo Massachusettsa da donese niz reformi 2002.

Tadašnja državna tužiteljica Maura Healey, sada guvernerka Massachusettsa, pokrenula je 2019. godine kaznenu istragu protiv rimokatoličkih biskupija Fall Rivera, Springfielda i Worcestera kako bi utvrdila jesu li oni ili njihovo vodstvo odgovorni u vezi s njihovim nadzorom svećenstva koje je zlostavljalo djecu.

Campbell, koja je rekla da je i sama bila žrtva zlostavljanja i da ju je rođak zlostavljao kad je bila djevojčica, rekla je da se njezin ured tri puta obratio lokalnim okružnim tužiteljima tijekom istrage, što je dovelo do optužbi u jednom slučaju u Worcesteru.

Njezin ured nije pokrenuo nikakav kazneni progon radi toga što neko ponašanje nije bilo nezakonito u trenutku kada se dogodilo ili zato što je nastupila zastara, rekla je.

Campbell je poručila da je izvješće pokazalo potrebu da biskupije pokrenu reforme i ​da se uvedu novi državni zakoni koji će pružiti podršku žrtvama zlostavljanja, uključujući ukidanje zastare za građanske zahtjeve koji uključuju seksualno zlostavljanje u djetinjstvu.