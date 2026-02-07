Poginula žena kao i svi drugi putnici u kombiju članovi su planinarskog kluba iz Goražda...
SUDARILI SE KOMBI I KAMION
FOTO Stravični prizori kraj Sarajeva: Žena poginula, osam ozlijeđenih u teškoj nesreći
Jedna osoba je poginula a još osam je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila u blizini Sarajeva, potvrdili su iz lokalne policije.
Do nesreće je došlo kada su se na cesti koja povezuje Sarajevo s Palama izravno sudarili putnički kombi i kamion. Na snimkama koje su objavili mediji vidi se kako je kombi skrenuo u lijevu prometnu traku i tamo udario u kamion.
Cijeli prednji dio kombija potpuno je smrskan. Na mjestu je poginula mlađa žena a osam ozlijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu. Poginula žena kao i svi drugi putnici u kombiju članovi su planinarskog kluba iz Goražda.
