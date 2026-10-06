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UŽAS NA STANOVIMA

Stravično ubojstvo u Zadru! 'On je došao tražiti da mu vratimo novac, onda je ubio svoju baku'

Piše Petra Mustać,
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Stravično ubojstvo u Zadru! 'On je došao tražiti da mu vratimo novac, onda je ubio svoju baku'
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Foto: 24sata
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Mladić je u kvartu bio poznat kao nasilan, a kako doznajemo, bio je i na psihijatrijskom liječenju. Za ubijenu staricu susjedi imaju samo riječi hvale

Tražio me je novac. Doista nije izgledao dobro. Kad sam mu rekla da moramo raditi povrat i da sve ide službenim putem, da mu ne mogu dati ništa, rekao je: "U redu, vratite mi osobnu". Potom je otišao dalje. Bilo mi je neugodno, ali doista nikad ne pomislite da bi se moglo, pola sata kasnije, dogoditi ubojstvo, za 24sata govori Zadranka, inače djelatnica jedne osiguravajuće kuće. Ona je među posljednjima vidjela mladića koji je u ponedjeljak popodne brutalno ubio svoju baku (73).

Podsjetimo, zadarska policija je u 13.53 sati zaprimila dojavu da je na Stanovima jedna osoba ozlijeđena. Policajci su odmah stigli na mjesto događaja, a u stanu su zatekli ubijenu staricu. Mladića su odmah priveli te nad njim još provode kriminalističko istraživanje.

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Kako doznajemo, mladić je prije stravičnog čina došao u poslovnicu osiguravajuće kuće tražiti povrat novca koji je neko vrijeme uplaćivan. Pola sata kasnije, ubio je baku. Svjedoci i danas prepričavaju stravu.

- Čula se prepirka, lupanje... Nekolicina susjeda je krenula vidjeti što se događa, ali vrata su bila zaključana. Mi smo svi došli kad je sve bilo gotovo - kazuje nam susjed koji ubijenu staricu opisuje kao krasnu, pristojnu umirovljenu trgovkinju koja se prije nekoliko godina doselila s dvije kćerke u zadarski kvart Stanovi.

Foto: 24sata

Nekoliko desetaka metara od vrtića, i malo udaljenije osnovne škole, ubojica je viđan kako je dolazio u posjete baki i majci, a u međuvremenu je, doznajemo, boravio po raznim psihijatarskim ustanovama, od Vrapča do one na otoku Rabu.

- Gospođa je šetala psića i svi su je voljeli. Za unuka smo znali da je opasan i da se često loše ponaša, ali sigurno je da se ne može znati unaprijed što će se dogoditi. Iznimno nam je žao jer gospođa se nikad nije žalila na njega, jednostavno je prihvatila situaciju - rekao nam je susjed.

Mala zgrada s nekoliko stanova tako je u ponedjeljak poslijepodne postala poprište ubojstva i to nožem. Ubijena je, u tom trenutku, bila sama kod kuće.

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Državni odvjetnik i policija obavili su očevid, a tek će se vidjeti hoće li ubojica biti predan u zadarski pritvor ili će odmah biti smješten u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu.

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Komentari 2
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