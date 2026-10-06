Srđana Mlađana doveli na sud, čitat će dijelove bilježnica. On dobacio: 'Šteta što nećete čuti'

Šteta što danas nećete čut' ovo, dobacio je trostruki ubojica Srđan Mlađan novinarima ispred varaždinskog suda dok su ga dugim oružjem naoružani pravosudni policajci izvodili iz kombija.

Tereti ga se da je od vjenčanog kuma Željka Bijelića, s kojim je izdržavao kaznu u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su ga "oštetili". Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi "sisački monstrum", kako su ga prozvali u javnosti, trebao na slobodu.

Među onima koje je trebao oteti bila je i bivša Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. u Kaznionici u Lepoglavi.

Što to, dakle, javnost neće čuti? Kako smo ranije pisali, na ročištima 6. i 8. listopada na Županijskom sudu u Varaždinu će se čitati dijelovi bilježnice Srđana Mlađana, kako oni koje je predložilo tužiteljstvo, tako i oni koje je predložila obrana kako bi se vidio širi kontekst. Čitat će se i izvješća pravosudnih službenika te podaci o tome koliko su Bijelić i Mlađan proveli zajedno vremena u Lepoglavi.

Javnost je s tog dijela suđenja isključena radi zaštite privatnosti onih koji se u tim bilješkama spominju, ali i zbog zaštite javnog reda i mira. Na prošlom ročištu sud je usvojio i prijedlog obrane da se kao svjedok pozove Andrija Jarak, autor i voditelj Dosjea Jarak, no datum njegova saslušanja još nije određen. Za očekivati je da će se on odrediti nakon što sud završi s iznošenjem ovih dokaza u četvrtak.

- Mlađan je najopasnija osoba u Hrvatskoj, najveći monstrum... Oni nisu svjesni što će se dogoditi kad on izađe. Tražio je od mene da ubijem ljude koji se nalaze u toj njegovoj bilježnici - govorio je Željko Bijelić u RTL-ovu dokumentarcu "Dosje Jarak: Rođeni ubojica" o bivšem kumu Srđanu Mlađanu.

Dok je Mlađan slušao njegove riječi u sudnici varaždinskog suda, cinično se smijuljio i odmahivao glavom.

Bijelić je o svemu prvo progovorio upravo za "Dosje Jarak", zbog čega je obrana predložila pregledavanje dijelova dokumentarca u kojima Bijelić govori o poznanstvu i odnosu s Mlađanom, no sudsko vijeće odlučilo je da će se pogledati cijela dokumentarna serija. Tako se u sudnici dva sata slušalo što su o Mlađanu govorili njegovi nekadašnji poznanici iz Petrinje, članovi obitelji žrtava, kriminalisti, psihijatri, a čitale su se i Mlađanove riječi iz ranijih iskaza i vještačenja.

Mlađan u Lepoglavi izdržava ukupno 29 godina zatvora zbog tri ubojstva, jednog pokušaja ubojstva, protupravnog oduzimanja slobode, pljačke banke, ljekarne...

Podsjetimo, sa svega 16 godina u siječnju 1998. iz čiste obijesti ubio je vršnjakinju Elizabetu Šubić ispred srednje škole u Petrinji. Potom je, također bez motiva, početkom veljače u Sisku ubio Petra Jančića (61). Uhićen je i osuđen zbog tih ubojstava na deset godina maloljetničkog zatvora, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi.

Tijekom jednog slobodnog vikenda, tada 20-godišnji Mlađan 2002. godine u Zagrebu pljačka banku, ubija policajca Milenka Vranjkovića Kinga, te troje ljudi drži taocima u njihovu stanu.

Najnovije optužbe odbacuje, tvrdi da je optužnica besmislena i da je samo "loš pisac".