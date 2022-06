Street art umjetnost u Zaboku: U subotu počinje ZUK 2022.

Street art umjetnik Miron Milić svojim je umjetničkim djelom hommage djetinjstvu nastavio festival koji je lani pokrenula Bojana Birač, voditeljica Gradske galerije Zabok, piše portal NiZagorjeMalo.

Temelje ZUK-u 2021. udarila je Marina Mesar OKO izradom murala na zidu Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, a Milić je novim muralom ostavio trajnu umjetničku vrijednost na zidu škole, ali i vizuri grada.

ART Tržnica

– Suradnjom i povezivanjem pojedinaca, udruga, institucija i lokalne vlasti na ovom projektu podiže se nivo kulturnog života Zaboka, a ujedno se obogaćuje i vizualni identitet grada urbanim sadržajem. Kroz projekt želimo pozicionirati Zabok na kulturnu i urbanu kartu Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske – ističe organizatorica Bojana Birač.

ZUK će svoju erupciju doživjeti u subotu, 4. lipnja. Tada će Zabok dobiti još jedan mural i to u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću (ŠUDIGO) gdje će njezin bivši učenik Tihomir Krklec Afrika iscrtati učionicu u školi. A urbana se zabava nastavlja poslijepodne od 16 sati u parku reGARDEN.

Na ART Tržnici umjetnici će izložiti svoje proizvode, radove, slike, instalacije. Akademska slikarica Maja Vukina Bogović oslikavat će lica, Iva Karla Habus predstavit će svoj svoj hand made nakit AVI, dolaze i Dra’n’gulie by Dragica Kantoci, Afinger by Dora Srebačić, Besni.art by Mario Mikulec, Mua art by Zvjezdana Horvatić, UZ Plavi Trnac.

ART Šapa

Festival je apsolutno pet friendly. Ne samo da možete doći sa svojim pesekima već ćete svojim ljubimcima omogućiti da postanu festivalske zvijezde. U foto kutku ART Šapa, ispred kulise koju su izradili učenici Šudiga, Lucija Gregurić, Lana Grgić, Leonardo Kamenečki, Franciska Kuna, Katja Kuzmić, Dora Mihovilić, Nika Munđar, Paula Petrač, Ela Štefek i mentorica prof. Anuška Alfirević, moći ćete pofotkati svoje lajavce. Time ćete dati doprinos podržavanju udomljavanja napuštenih životinja.

Recimo, onih iz skloništa Luč Zagorja. Njihovi volonteri, ali i peseki koji nestrpljivo čekaju svoj dom, na svom će vas štandu upoznati s radom Skloništa, njihovim potrebama, borbama za dostojan život napuštenih peseka i mica. Podružite se sa šapicama i volonterima, a usput ponesite i koju igračku, vreću hrane ili pak u kasicu ubacite koju kunu i donirajte za napuštene pse.

Glazba, naravno, cijelo poslijepodne. A večer je rezervirana za drugi festival, HGF. Od 19 sati svirat će Darko Rundek i Ekipa, pobjednici 25. sezone HGF-a 2021. bend Munchmen i ovogodišnji, Daisy Dives.

Na malom stageu za ZUK-ovce će na after partyju zasvirati reggae bend One Dread.

Organizator ZUK-a je Pučko otvoreno učilište Zabok, Gradska galerija Zabok, a partneri Grad Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok te udruge Regenerator i Mraz. Festival podržavaju karikaturist Nik Titanik i Pippa od Zagorja, prva kuja influencerica.

