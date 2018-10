Strenja Linić: 'Nisam željela reći da ih se može potplatiti'

Saborska zastupnica Mosta, dr. Ines Strenja Linić u petak se ispričala zbog svoje neprimjerene izjave na račun liječnika u jednoj hrvatskoj bolnici.

"Danas sam prilikom obrane kolegice Ivane Ninčević Lesandrić i njenog svjedočanstva o kiretaži koju su joj radili bez anestezije, prvenstveno željela ukazati na kroničan nedostatak liječnika, a posebice anesteziologa u bolnicama. Pri tome sam, potpuno neprimjereno rekla da se u jednoj bolnici 'za anesteziju mora donijeti kulen'", poručila je u priopćenju Strenja Linić.

"Ni u kom slučaju nisam željela reći da se liječnike može potplatiti, i ovim putem se ispričavam svima koje je moja izjava povrijedila", rekla je te dodala kako joj je prvenstvena namjera bila naglasiti nedostatak anesteziologa što posljedično dovodi do toga da se negdje kiretaže rade bez anestezije.

"Vjerujem da svi znaju kako se moje zalaganje u Hrvatskom saboru zadnje tri godine temelji upravo na zaštiti liječnika i poboljšanju njihovog položaja, stoga vjerujem i da ova izjava neće narušiti sve dobro prethodno učinjeno", rekla je zastupnica Strenja Linić, koja je i sama liječnica.

Ines Strenja Linić u petak je bila reagirala na istup stranačke kolegice Ivane Ninčević Lesandrić, koja je u raspravi o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću rekla kako joj je nakon spontanog pobačaja rađena kiretaža 'na živo' i bez anestezije.

"Odgovor ministra koji kaže da to nije znao je nešto o čemu treba pisati. Tisuće žena je to doživjelo, a njoj se jučer obratilo 100-tinjak njih pozivima i porukama da se to više nikad ne dogodi. Neću imenovati bolnice u Slavoniji, ali imate slučaj da se u jednoj to radi bez iznimke u anesteziji, a u nekima, ružno rečeno, ako donesu kulen”, rekla je Strenja Linić.