'Skakali su mi po trbuhu. I ja i moje dijete ostali smo invalidi'

Nakon istupa Mostove saborske zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić koja je u četvrtak u Saboru rekla da je nakon spontanog pobačaja bila podvrgnuta postupku kiretaže bez anestezije, ministar zdravstva Milan Kujundžić ustvrdio je da se u Hrvatskoj takvi zahtjevi ne rade bez anestezije. Također, i u KBC-u Split tvrde da nije istina da su joj radili kiretažu bez anestezije.

No, istovremeno se na društvenim mrežama javlja sve više žena koje su doživjele isto ili slično traumatično iskustvo.

Donosimo vam potresno svjedočanstvo žene koja je doživjela agoniju prošle godine jednoj u zagrebačkoj bolnici.

'Radije ću umrijeti nego ponovno raditi kiretažu na živo!'

M. D. (25) je u devetom tjednu trudnoće naglo prokrvarila i otišla na Hitnu. Tamo ju je, kako navodi, primila specijalizantica. Bila je svjesna da je spontano pobacila te da mora proći kiretažu. Njen se plod nije razvijao i nije mu kucalo srce.

- Specijalizantica mi je rekla kako to nije prava kiretaža jer je dio ploda već otišao. S obzirom na to da sam čula kako je zahvat iznimno bolan, znimalo me što ću dobiti protiv bolova. Rekla je da ću dobiti tablete Ketonal i Normabel, a pravdala se činjenicom da na hitnom prijamu ne daju anesteziju. S obzirom na to da nisam znala koliko to uistinu boli, a morala sam to obaviti, naposlijetku sam pristala - ispričala je M. D. i dodala: 'Stravično me boljelo, nisam mogla biti mirna. Bol pri porođaju je spram boli koju sam proživjela nula!'

Kiretaža na živo trajala je desetak minuta. Nakon toga je dva sata odležala u bolnici. Liječnici su joj napravili ultrazvuk i pustili je kući.

No M. D. je nastavila krvariti. Mislila je da je to normalno. Idući dan je obilno je prokrvarila i opet otišla u istu bolnicu. Napravili su joj ultrazvuk i zaključili da je potrebna nova kiretaža jer sve nije bilo počišćeno.

- Rekla sam da ću radije umrijeti nego ponovno prolaziti kiretažu na živo. No doktorica mi je objasnila da postoji opcija da me zaprime na odjel i pod općom anestezijom ponovno naprave kiretažu. Da sam to znala odmah u srijedu, nikad ne bih pristala na zahvat bez anestezije. Prvi put mi to nitko nije rekao, nisu mi dali nikakav izbor - rekla je M. D.

U ambulanti je bila sama. Muž i svekrva čekali su je ispred.

- Želim što prije sve zaboraviti. Ovakse se situacije nikome više ne smiju ponoviti - kazala je.

Kiretaža bez anestezije je nehumana

Prošle godine su nam u udruzi Roda rekli kako im se žene često javljaju sa sličnim situacijama. Kako navode, anestezija se u hrvatskim bolnicama zna uskratiti pri kiretaži ili šivanju maternice.

- Smjernice međunarodne federacije za ginekologiju i opstretriciju propisuju da žena ima pravo na anesteziju prije i tijekom zahvata, pa čak i nakon ako to zatraži. Kiretaža bez anestezije je nehumana - rekli su u Rodi.

'Meni su radili carski rez na živo!'

Društvene mreže prepune su traumatičnih iskustava.

- U Splitu 2011.g išla sam na carski,spinalno.. ubadali su me tri puta u kičmu bezuspješno jer mi nisu mogli pogoditi živac... nakon treće doktor kaže sestri, ona je izgubljena i pod stresom šta traže spinalnu kad neznaju šta je,a onda se obrati meni sa nevjericom da mi ne djeluje anestezija nasmije se i kaže budna si, ali ne boli te, uštipne me pincetom a ja osjetim,a on će na to nemam ja strpljenja za ovo dajte pribor i carski mi uradi na živo..nakon par sekundi što me je izrezao od bolova sam se izgubila..dalje se ne sjećam. Vraćali su me u život, a onda uspavali i obavili operaciju. 2006. godine rodila sam na isti nacin bez ikakvih problema u starom rodilistu kao kraljica.. - stoji u jednom od komentara na Facebooku.

Drugi korisnik, pak, navodi: 'Djevojci koja je stajala pokraj moje supruge u bolnici Sv.Duh rekli su, citiram sestru: "prvi mačići se u vodu bacaju!". Ja sam iskreno razmišljao da se vratim unutra i zadavim ju čisto za primjer drugima'.

'To su mesari!'

- Slično sam i ja doživjela. Imala sam spontani i morala na kiretažu. Ne daj bože nikome ono što sam doživjela i način na koji su se sestre ponašale prema meni, ko mesari. Ja sam bila u Vinogradskoj i nikad više. Plakala sam se jer mi nema moje bebe, a sestra meni: pa šta mama, opet širite noge pa će biti. Na to sam se ispovraćala zbog narkoze i tlak mi pao muka vrtilo mi se i onda su vikali na mene da što povraćam - stoji u još jednom komentaru.

- Isto kod mene! U Petrovoj bolnici. Nikakve privatnosti, svi se šeću kao na kolodvoru. Zaprimili me kakti u bolnicu, trebala prespavati, a poslije kiretaže me izbacili na cestu. Nisam mogla ni stajati. Mesari - piše u komentaru.

'Radili su mi kiretažu na živo pred drugim ženama'

- Fetus je preminuo u petak, naručili su me za kiretažu u ponedjeljak, taj ponedjeljak ujutro je krenulo spontano izbacivanje ploda i stoga nisam mogla doći u dogovoreno vrijeme na kiretažu. Kad sam se dovukla oko 14 sati do Petrove rekli su mi ljutito da sam zakasnila i na hitnoj mi učinili kiretažu na živo pred drugim ženama. Kao da me kažnjavaju što sam, eto, došla u njima krivo vrijeme. Preživjela sam taj užas, bol skoro zaboravila, ali kako su mene i supruga u taj petak natjerali da čekamo 3 sata u trudničkoj ambulanti među trudnicama pred porod da bi me doktor izvrijeđao i ispisao jedan nepotreban papir — to neću nikada zaboraviti - navodi još jedna korisnica.

'Skakali su mi po trbuhu. Ostala sam invalid, a moja curica bez kisika...'

- Eto budem sad napisala, prošla sam možda i gore od samog horora. Moje dijete je skoro umrlo, borila se za život od samog početka. Ja ne mogu roditi drugačije nego carskim rezom i cijelu trudnoću se nisam brinula jer zdrava beba, zdrava ja, da bi moj horor počeo u rađaoni, kad je dotična doktorica mene smatrala samo nekim u njenom danu, nit riječi utjehe ništa i još mi rekla da ko sam ja da je ona doktorica da bu kak bu ona rekla stavila mi drip na drip punih 23 sata, a ja se ne otvaram. Urlala sam, grebala, kričala, molila da mi naprave carski rez, a ona je samo govorila prirodno, prirodno, niti nije pogledala ni jedan papir. Nakon 23 sata krenule su mi skakati po trbuhu gdje si mi uništile živce i kralježnicu, nisam mogla ni nogu dići i nakon toga u jednom trenutku mi je pukla maternica i jajnik. Nažalost, ostala sam invalid, a moja curica ostala bez kisika i došlo je do ostećenja s tim da su ju odmah odvezli na Rebro gdje su se doktori križali zašto su me mrcvarili. Njoj je srce stalo a i mene su dva puta oživljavali. Nikome ne želim ni da misli kako je to dok ti organ pukne, pala sam u nesvjest, a ona STRUČNA DOKTORICA nije ni primijetila nego su se u rađaonu sjurili i drugi doktori. Krv je prštala na sve strane, a meni su se borili za život punih 5 i pol sati. Da bi na kraju bio hitni carski i još nisu ni primjetili da su mi organi pukli nego me zašili i onda, dok mi je srce stalo, opet otvorili da vide. Nju ne mogu smisliti jer svoju kćer nisam vidjela 30 dana. A moja curica koja je mogla imati zdravo i veselo djetinjstvo, od prvog dana se borila i još se bori kroz život. Imala je sepsu, ima sondu jer je izgubila refleks gutanja i ima cerebralnu paralizu, a to sve zbog necijeg inata - stoji u potresnom komentaru na Facebooku.

'Meni su dali anesteziju, ali nisu čekali da počne djelovati...'

- U kolovozu ove godine sam završila na kiretaži zbog krvarenja nepoznatog porijekla, dobila sam anesteziju (i apaurin, nemam pojma zašto) no bez da čekaju da anestezija počne djelovati, počeli su sa kiretažom....ne mogu riječima dovoljno opisati tu neopisivu bol, iako sam glasovima, jecajima pokazala da me strašno boli, tješili su me da samo još malo izdržim i da će biti brzo gotovo....u sobi sam plakala kao malo dijete, napominjem, imam visoku toleranciju na bol ali ovo iskustvo je bilo prestrašno!!! - stoji u još jednom komentaru.

I naši čitatelji podijelili su svoja iskustva:

'Nismo ni mislili da će reć da je ona u pravu..curi sa mnom u sobi su 3 puta radili kiretažu bez anestezije jer je prva 2 puta nisu dobro očistili i stavili je samnom trudnom u sobu iza svega toga, umjesto na odjel predviđen za takve slučajeve... katastrofa!'

'Rođakinja je išla početkom godine u KB Merkur na kiretažu jer je plod odumro. Ni nju ni dvije žene u sobi koje su imale isti slučaj nitko nije ni pitao za anesteziju, podrazumijevalo se. Sve tri su dobile opću anesteziju i to nije bilo upitno, nego je išlo pod normalno. Svaka čast bolnici'

'Ja sam prije 7 godina imala spontani. 12. tjedan. Beba se prestala razvijati i srce nije više kucalo. U Petrovoj napravili kiretažu pod općom anestezijom. Istina je da ležiš gola na tim kolicima dok čekas, prekrivena plahtom i sjećam se da je bilo užasno hladno. Ono što je meni bilo grozno da sam se probudila u sobi gdje su bile trudnice pred porod, a ja sam svoju bebu izgubila'

