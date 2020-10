Stric napadača s Markova trga: 'Mali je bio dobar kao kruh'

<p>Danijel je bio skroz fin pristojan dečko, nimalo neugodan. Uvijek je pri prolasku navratio, rekao mi striče kako si, sjeli bi pod orah, popili sok, popričali... Nije mi se ni žalio na ništa i nikoga. Dečko koji je poznavao red i bilo mi je drago svaki put kad je navratio kod mene. Što se dogodilo to jutro ne znam, uopće mi ništa nije jasno, rekao je Mato Bezuk (62), stric napadača koji je u ponedjeljak u jutarnjim satima iz kalašnjikova teško ozlijedio policajca (31) na Markovu trgu, a kasnije i sam sebi oduzeo život.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>'Zvao me prijatelj da moj nećak puca po Zagrebu'</h2><p>- Mene je to prijepodne nazvao kolega i rekao 'Mata je li to istina, da je tvoj nećak pucao i oduzeo si život?“. Ja sam čuo na vijestima da se nešto dogodilo u Zagrebu, ali sam mislio da mi kolega priča za nešto što je kod nas bilo ovdje. Nisam ništa shvaćao, tek sam kasnije iz drugih poziva povezao Zagreb i Danijela.. Žao mi je nećaka i tog mladog policajca. Nadam se da će se uspjeti oporaviti - priča Mato koji živi kući u Katoličkim Čairama, nedaleko od Kutine.</p><p>- Da je divljak, pijanac, agresivan ili nešto znalo bi to selo. On to nije bio. Ne možeš to sakriti. Zato se ja i čudim još više. Da je bio neki nasilnik, hajde reći ćeš bio je takav, ali ovako, tko zna što mu je bilo u glavi - dodaje Mato.</p><p>Danijel je bio jedan od četvero braće Bezuka koji su bili rođeni u obližnjem Krču. Završio srednju školu, nedavno počeo raditi, a imao je još dva starija brata, od kojih je jedan kruh potražio u Njemačkoj, kao i mnogi stanovnici moslavačkih krajeva. </p><p>Bezuk je živio na području Kutine, a otac mu je bio dragovoljac Domovinskog rata, neslužbeno doznajemo. Među fotografijama na njegovom Facebook profilu mogla se naći i jedna s drvenim modelom puške. Na njoj mladić pozira prekrivenog lica, odjeven u bijeli skafander.</p><p>Također, na ovoj društvenoj mreži Bezuk je s YouTubea dijelio i snimke pucnjave strojnicom. Jednu od starih YouTube snimki pucanja snajperom popratio je opisom: "Ala,da sam ja jedan od njih. Da Skidam SrBE".</p><p>Kako neslužbeno doznajemo, mladić se nikad nije liječio zbog nekih psihičkih problema niti je zbog tražio liječničku pomoć.</p>