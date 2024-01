Strojar o nesreći u Lovranu: 'Ti stabilizatori izlijeću ako klinovi nisu ispravno postavljeni'

Prema fotografijama se vidi da pumpa za beton nije radila te je kamion bio u vožnji. Kod tih modela stabilizatore ne pokreće elektronika već ju otvara operater vlastitom snagom. One imaju klinove te je moguće da on nije bio dobro učvršćen, da jednostavno nije dobro sjeo te se on otvorio.

Rekao je to za 24sata jedan domaći dugogodišnji vlasnik sličnih kamiona s pumpama za beton. Pregledao je snimke s očevida za 24sata te potvrdio da se radi o starijem modelu čije se noge ručno moraju izvući za postavljanje.

Dodaje da je taj klin običan komad željeza koji se postavlja u otvor te da postoji osigurač kako ne bi 'plesao lijevo-desno'. Napominje da su se slični problemi s otvranjem znali zbivati baš iz tog razloga.

- Nažalost, takve stvari u 99 posto slučajeva u odgovornosti operatera. Kamioni s pumpama za beton su specifični strojevi te s njima uvijek morate biti 100 posto sigurni u rad - komentira strojar.

Pojašnjava kako ti kamioni imaju ukupno četiri stabilizatora, koji se uvijek moraju postaviti na tvrdu i ravnu podlogu prije betoniranja.

- Ako operater ne poštuje pravila i protokol, prilikom dizanja pumpe dolazi do propadanja stabilizatora i zanošenja. Isto tako, kad stabilizatori nisu ispravno postavljeni, a krenuli ste raditi i dižete pumpu, sile zanose kamion i on se prevrće - dodaje strojar.

Nešto je bolja situacija s novim kamionima, kod kojih sustav blokira rad dok god oprema nije ispravno postavljena, odnosno 'u vagi'.

Podsjetimo, opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad vozačem (41) kamiona koji je u utorak ujutro u Lovranu skrivio prometnu nesreću u Lovranu u kojoj je poginula Stela Novaković (22). Kako je pokazao očevid, vozio je iz smjera Medveje prema Opatiji, kad mu se na području Lovrana u vožnji pomaknula teleskopska noga, odnosno stabilizator kamiona s pumpom za beton.

- Uslijed neodgovarajućeg osiguranja pokretnog dijela teretnog vozila došlo je do izvlačenja metalnog stabilizatora tzv. noge, a potom i smrtnog stradavanja i ozljeđivanja pješakinja, koje su se u tom trenutku kretale nogostupom u istom smjeru kao i kamion - napisali su iz policije.

Kako doznajemo, noć je vozač proveo u pritvoru. Sad je na državnom odvjetništvu hoće li za njega tražiti istražni zatvor.