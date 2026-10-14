Evo zašto je romobil smrtna opasnost za djecu: Stručnjaci za 24sata objasnili moguće rizike

STIŽE NA PROLJEĆE

VIDEO Hyundai Bayon je veći i puno ozbiljniji: Među prvima smo sjeli u obnovljeni auto Novi Hyundai Bayon narastao je i dobio robusniji dizajn, zbog čega sada više podsjeća na SUV. Dugačak je 424,5 cm, a prtljažnik prima 440 litara. U kabini su dostupni zasloni od 12,3 inča, bežični Apple CarPlay i Android Auto te fizičke komande. U početku stiže s 1,0-litrenim turbobenzincem od 90 ili 115 KS, a kasnije i hibridom od 138 KS. Dolazak u Hrvatsku očekuje se na proljeće, cijene nisu poznate.

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