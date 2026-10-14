Evo zašto je romobil smrtna opasnost za djecu: Stručnjaci za 24sata objasnili moguće rizike

U SABORU NIKADA DOSADNO
VIDEO Hajdaš Dončić pričao o Marici, Slavku i Anti. Plenković i HDZ-ovci se gušili od smijeha
Zastupnici HDZ-a smijali su se i dobacivali tijekom govora predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića u Hrvatskom saboru, dok je govorio o građanima koji se zbog niskih primanja sve teže nose s rastućim troškovima života. Smijeh i buka iz HDZ-ovih klupa pojačali su se kada je spomenuo Maricu, izmišljeni primjer umirovljenice koja teško podmiruje svakodnevne troškove.
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Dončić pričao o Marici, Slavku, Anti. Vladajući mu se smijali
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Video: 24sata/Internet TV Hrvatskoga sabora
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Što 'kralj žira' radi s budućim potpredsjednikom Sabora?
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Što radi kralj žira s budućim potpredsjednikom Sabora? Pobuna u Kaštel Kambelovcu, građani se bune protiv mjerenja parcela koje će im uzeti radi ceste do tunela Kozjak, Rafalei nad hrvatskom presreli avion s Malte zbog signala za otmicu, Zagreb diže porez na stanove, priuštivo stanovanje stiže za dvije godine, raste naknada za novorođenčad…
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Što 'kralj žira' radi s budućim potpredsjednikom Sabora?
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Video: 24sata/Video
TIJESNA BORBA
VIDEO Kesten protiv kestena! Englezi imaju najluđe jesensko prvenstvo: 'Što tvrđi, to bolji'
Više od 250 natjecatelja okupilo se u nedjelju u engleskom Southwicku na 61. svjetskom prvenstvu u nadmetanju kestenima. Igrači naizmjence kestenom na uzici pokušavaju pogoditi protivnikov, uz tri udarca po potezu. Tri zapetljavanja uzica znače diskvalifikaciju. Nakon skandala s metalnim kestenom prije dvije godine, organizatori su ove godine pregledali i podijelili sve kestene te osigurali jednake uzice. Ukupna pobjednica Frankie Hooper osvojila je titulu kraljice kestena svladavši pobjednika muškog turnira Simona Griffithsa, novog kralja. 'Čekao sam ovaj trenutak. Nikad nisam osvojio ovakav trofej', rekao je Griffiths. 'Što tvrđi kesten, to bolji', kažu.
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Slava za najbolje igrače na prvenstvu u razbijanju divljih kestena
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Video: 24sata/reuters
STIŽE NA PROLJEĆE
VIDEO Hyundai Bayon je veći i puno ozbiljniji: Među prvima smo sjeli u obnovljeni auto
Novi Hyundai Bayon narastao je i dobio robusniji dizajn, zbog čega sada više podsjeća na SUV. Dugačak je 424,5 cm, a prtljažnik prima 440 litara. U kabini su dostupni zasloni od 12,3 inča, bežični Apple CarPlay i Android Auto te fizičke komande. U početku stiže s 1,0-litrenim turbobenzincem od 90 ili 115 KS, a kasnije i hibridom od 138 KS. Dolazak u Hrvatsku očekuje se na proljeće, cijene nisu poznate.
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Ovo je novi Hyundai Bayon, već smo sjeli u njega
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Video: autostart.hr
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Kralj Žira dužan porez. Država će ga pokušati naplatiti
Misteriozni Draš spominje se u istrazi o otpadu kao netko tko je Šinceku mogao riješiti probleme. Da nisu krivi za brutalno premlaćivanje 16-godišnjaka na riječkom sudu se izjasnila zloglasna braća Josip i Tihomir Vinković
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Kralj Žira dužan porez. Država će ga pokušati naplatiti
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Video: 24sata/Video