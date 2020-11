Strože mjere za Bjelovarsku i Međimursku županiju: Ne želimo preopteretiti bolnice

Preventivne su to mjere s ciljem smanjenja broja novozaraženih osoba na području grada Bjelovara gdje je u ovom trenutku lokalna transmisija prevelika u odnosu na ostatak županije

<p>Pošto Opća bolnica Bjelovar više ne može slati pacijente oboljele od korona virusa ni u jednu drugu zdravstvenu ustanovu na području Republike Hrvatske, a broj novoozaraženih osoba u posljednje vrijeme na području grada Bjelovara naglo raste, Županijski stožer civilne zaštite u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite Grada Bjelovara, predložio je Nacionalnom stožeru donošenje nužnih epidemioloških mjera za grad Bjelovar za razdoblje od dva tjedna.</p><p>Preventivne su to mjere s ciljem smanjenja broja novozaraženih osoba na području grada Bjelovara gdje je u ovom trenutku lokalna transmisija prevelika u odnosu na ostatak županije. Opća bolnica Bjelovar opremljena je za pružanje zdravstvene zaštite oboljelima od koronavirusa, a broj pacijenata na covid odjelu raste. Uvođenjem novih mjera želi se prevenirati situacija preopterećenosti naše bolnice i samim time nemogućnosti pružanja zdravstvene zaštite oboljelima od koronavirusa.</p><p>Na prijedlog Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije.</p><p>One stupaju na snagu od sutra, 14. studenog, a traju do 27. studenog.</p><p>Odgađaju se sve društvene i javne manifestacije (priredbe, izložbe, znanstveni skupovi, razne manifestacije i sl.) koji se održavaju u zatvorenim prostorima. </p><p>Isto tako, obustavljaju se sve amatersko kulturno-umjetničke izvedbe i programi te iznajmljivanje društvenih domova za sve vrste okupljanja.</p><p>Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju ugostiteljsku djelatnosti mogu istovremeno ugostiti najviše 15 gostiju, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.</p><p>U Ugostiteljskim objektima može se u isto vrijeme održavati samo jedno privatno okupljanje ili svečanost s najviše 15 osoba, bez obzira na veličinu prostora i broj sala u ugostiteljskom objektu.</p><p>Kafići smiju aditi do 22 sata, a obavezno je korištenje masi za lice u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te vjerska okupljanja i obredi.</p><p>Preporuka je da se skupštine udruga i vijeća održavaju putem videokonferencija ili drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu.</p><p>Također, preporuka je da se ne održavaju privatna okupljanja, a ako se održavaju da se ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva uz održavanje fizičke distance i pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.</p><p>Zabranjuju se posjete korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te odrasle osobe s invaliditetom. Isto tako, zabranjuju se izlasci korisnika izvan dvorišta objekata pružatelja usluga smještaja za starije i nemoćne osobe, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima.</p><h2>U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 84 nova slučaja zaraze</h2><p>Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđena su 84 nova slučaja zaraze koronavirusom, priopćili su u petak iz županijskog Stožera civilne zaštite.</p><p>Najviše novozaraženih osoba, njih 54, su iz Bjelovara, šest novozaraženih je iz općine Hercegovac, po četiri iz Čazme, Grubišnog Polja i Daruvara, po dvije novozaražene osobe iz Garešnice i općina Berek i Štefanje, a po jedna novozaražena osoba iz općina Veliko Trojstvo, Severin, Kapela, Nova Rača, Ivanska i Sirač.</p><p>Od novooboljelih osoba njih devet zaposlenici su Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno Mikrobiološkog laboratorija tako da laboratorij dijagnostiku sada obavljala samo za hitne slučajeve, i to u idućih deset dana nakon čega se očekuje uobičajen rad laboratorija.</p><p>Dvije novozaražene osobe iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo imaju prebivalište izvan te županije i ne ulaze u broj novih slučajeva zaraze.</p><p>Na COVID odjelu bjelovarske Opće bolnice trenutno je na liječenju 27 pacijenata, od kojih je njih tri na respiratoru. U samoizolaciji se nalaze 874 osobe.</p><h2>Nove strože mjere u Međimurskoj županiji</h2><p>Ugostiteljski objekti u Međimurskoj županiji od ponedjeljka, 16. studenoga radit će do 22 sata, a na javnim događajima i skupovima od tog će dana moći biti najviše 20 osoba, nove su mjere koje je na prijedlog Stožera te županije donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.</p><p>Novom se odlukom zabranjuju svi javni događaji i skupovi s više od 20 osoba na jednom mjestu. Sve vrste ugostiteljskih objekata mogu biti otvorene najkasnije do 22 sata, osim kada se u njima održavaju svadbene svečanosti, a tada se zatvaraju u 24 sata.</p><p>Preporuka je da se ne organiziraju turistička putovanja i drugi izleti autobusima u kojima dolazi do kontakata većeg broja osoba i da se izbjegava organizacija kulturno-umjetničkih programa na kojima se očekuje veći broj osoba. Jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da ne iznajmljuju ili na drugi način ustupaju na korištenje sportske objekte u njihovu vlasništvu, osim za sportske ekipe koje su u sustavu natjecanja.</p><p>Osim mjera koje su stupile na snagu 7. studenoga, ove dodatne mjere u Međimurskoj županiji vrijedit će do 30. studenoga.</p>