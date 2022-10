Strpljivo kroz Zagreb: Radovi, maraton i biciklistička utrka zatvaraju gomilu cesta u gradu

Zbog 30. Zagrebačkog maratona i memorijalne biciklističke utrke u Zagrebu se tijekom subote uvodi posebna regulacija prometa u većem dijelu grada, povrh cesta koje su zatvorene ili gdje je ograničen promet zbog radova

Program Zagrebačkog maratona započeo je na Trgu bana Jelačića u 10 sati dječjim utrkama, a glavni dio programa započinje u 14 sati startom utrke na 10 km i u 15:00 sati startom maratona.

Za vrijeme održavanja predmetnih utrka obustavit će se sav promet motornih vozila i tramvaja po trasi i preko trase utrka:

od 13:30 do 20:30 bit će zatvoren Trg bana Josipa Jelačića, Jurišićeva, Martićeva, Rakovčeva, Štoosova, Harambašićeva, Maksimirska i Svetošimunska cesta, Ulica T. Miloša, Fakultetsko dobro, Maksimirska cesta, Vlaška i Europski trg.

od 15:00 sati pa sve do 20:30, autima se neće moći Trgom bana Jelačića, pa onda Jurišićevom, Vlaškom, Maksimirskom, Svetošimunskom, Avenijom Gojka Šuška, Maksimirskom, Harambašićevom, Štoosovom, Rakovčevom, Martićevom, Juišićevom, Palmotićevom, Amruševom, Zrinjevcom, Teslinom, Masarykovom, Deželićevom, Republike Austrije, Talovčevom, Trgom Francuske, Grada Mainza, Prilazom baruna Filipovića, Maričićevom, Ilicom, Britancem, Kukuljevićevom i Ilicom.

Posebna regulacija ZET-a zbog maratona

Tramvajska linija 13 prometovat će samo do početka maratona, linija 14 prometovat će prije i nakon utrke, a sve ostale tramvajske linije, osim linija 9 i 15, vozit će izmijenjenim trasama, najavili su iz ZET-a.

Linija 2 vozit će trasom "Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Žitnjak - Savišće", linija 4 trasom "Savski most - Glavni kolodvor - Borongaj", a linija 5 "Prečko - Ulica grada Vukovara - Žitnjak".

Tako će i linija 6 voziti izmijenjenom trasom "Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Sopot", linija 7 "Savski gaj - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Trg žrtava fašizma", a linija 11 "Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj".

Linija 12 prometovat će na trasi "Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Žitnjak", a linija 17 "Prečko - Vodnikova - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj".

Bit će uspostavljene i izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa.

One će na relaciji "Dubrava - Borongaj" i "Kaptol - Mihaljevac" biti u prometu od 13 do 21 sat, dok će linija "Črnomerec - Magazinska" prometovati od 15 do 21 sat.

Utrka je uvjetovala i izmjene u prometovanju redovnih autobusnih linija 139, 141, 146, 148, 150, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 226, 227, 228, 230 i 232, priopćili su iz ZET-a i zamolili korisnike za razumijevanje.

Memorijal poginulim bojovnicima Domovinskog rata

Zbog 23. Memorijala poginulim bojovnicima Domovinskog rata Grada Zagreba u subotu (biciklistička utrka), 1.listopada, od 9:00 do 13:00 sati bit će zatvorene:

Trg siječanjskih žrtava – Ilica – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska – Zagorska – Magazinska – Nova cesta – Kranjčevićeva – Ul. Florijana Andrašeca – Ul. grada Vukovara – M. Držića – Most mladosti – Sarajevska – Ukrajinska – SR. Njemačke – Av. Dubrovnik – V. Holjevca – Ul. grada Vukovara – Trešnjevački trg – Krapinska – Selska – Sveti Duh – Bijenik – Lukšić – Lukšići Gornji – Himper – Oltar domovine na Medvedgradu.

Najčitaniji članci