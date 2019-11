Stručnjaci: 'Mi trebamo sustav koji može prepoznati prevare'

Ne stišavaju se reakcije stručne javnosti na otkriće 24sata da se na listi srama, među tvrtkama s rekordnim poreznim dugom, nalaze se i jednostavna trgovačka društva, osnovana s deset kuna, a danas duguju desetke, pa i do stotinu milijuna kuna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Konzultantu Andreju Grubišiću nije jasno kako je nastao milijunski dug na jednostavnim tvrtkama te radi li se o prevarama ili uobičajenom poslovnom odnosu. Da bi netko ostao dužan 100 milijuna kuna PDV-a, trebao je imati promet od 500 milijuna kuna.

- Radi se o ekstremnim primjerima i dobro bi bilo da država objasni kako je moguće da je do takvih situacija došlo. Kakav je obrazac po kojem je to moguće, tada bi svi bili upućeniji. Većina tvrtki propada zbog loših poslovnih odluka i ne znači da je onaj tko je ostao dužan za porez išao s namjerom prevare. Međutim, moramo imati funkcionalan sustav koji će prepoznavati i pokušaje prevare – kaže Grubišić.

Jednostavna tvrtka Credibile iz našeg primjera koja je ostala dužna 106 milijuna kuna PDV-a vjerojatno nije predala izvješća, jer po poslovnim servisima za provjeru tvrtki i sada stoji da oni nemaju imovine, prihoda, rashoda. Najavljeno je njezino brisanje, kao i ostale četiri tvrtke koje je osnovao Poljak Igor Przemil Czerkawski. No to je samo jedna u nizu jednostavnog trgovačkog društva, koji se po poreznim dugu, nalazi pri vrhu ovogodišnje liste poreznih dužnika.

'Sve prolazi ispod radara'

Jedan poduzetnik obrazložio nam je o čemu se možda u ovim slučajevima radi. Fina briše po automatizmu tvrtke koje tri godine ne predaju izvješća, a da nitko ne provjerava jesu li imale promet ili ostale dužne.

- Tvrtka se otvori na nekog anonimca, vrtiš novac i ostaješ dužan. Fina pokrene likvidaciju tvrtke ako nisi predao izvješća bez da itko provjerava jesi li imao prometa po računi jesi li ostao dužan. Sve to prolazi ispod radara, ako se ne prijavi poreznom USKOK-u – kazao nam je poduzetnik. Razgovarali smo sa šefom računovodstva velike tvrtke. I njemu je tragikomično da su jednostavne tvrtke uspjele ostati dužne milijune i za porez na dohodak i doprinose.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Morate platiti porez i doprinose s plaćama, a ako kasnite odmah stiže upozorenje iz Porezne uprave. Nije mi jasno kako je netko mogao ostati dužan 50 milijuna kuna za poreze i doprinose radnika, a da je jednostavna tvrtka koja po poslovnim izvješćima nema prijavljene radnike – rekao je šef računovodstva.

Stručnjak za trgovačko pravo Mićo Ljubenko smatra da se tu radi o tzv. kružnim poreznim prevarama.

Porezna ima sve alate

- To je poznati problem i cijela Europa se bori protiv toga. No postavlja se pitanje nije li nekakav signal za Poreznu upravu ako netko osnuje tvrtku za 10 kuna, nema zaposlenih i u roku od par mjeseci napravi silne promete od par desetaka milijuna kuna. Ne bi li to prosječno iskusan poreznik trebao prepoznati - upitao je Ljubenko. No zanima ga i pokreće li Porezna uprava u ovakvim slučajevima “proboj pravne osobnosti” kako bi se naplatio porez, jer u zakonu imaju za to pravnu osnovu. U ovim slučajevima postoji i mogućnost kaznenog progona.

- Bilo bi lijepo znati da li Porezna ide s tim dalje ili sve gura pod tepih, jer je tvrtka likvidirana. Pustimo tu kazneni progon, jer on je nekad alibi, ali njime se ne vraća porez, a njegova naplata je posao Porezne - navodi Ljubenko.