HOĆE LI LOVITI U MUTNOM? PLUS+

Stručnjaci: 'Ne bi smjelo biti poskupljenja zbog rezanja subvencija za struju i plin, ali...'

Piše Snježana Krnetić,
U Hrvatskoj nema mehanizama kontrole rasta cijena da bi se vidjelo tko lovi u mutnom

Na računima za studeni građane, ali i poduzetnike, čekaju veći iznosi za struju i plin jer od listopada odlukom Vlade smanjuju se subvencije, a svi se s pravom pitaju slijedi li novi val poskupljenja. Ministar financija Marko Primorac kazao je kako umanjivanje subvencija ne bi trebalo utjecati na novi rast cijena hrane. S tom ocjenom slažu se i ekonomisti, no postoji "ali".

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'
CURE NOVI DETALJI

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec
Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja
PUCAO PO DUBRAVI I NOVOM ZAGREBU

Kod osumnjičenika je tijekom postupanja pronađen cijeli niz sumnjivih predmeta i zabranjenih tvari

