U Hrvatskoj nema mehanizama kontrole rasta cijena da bi se vidjelo tko lovi u mutnom
HOĆE LI LOVITI U MUTNOM? PLUS+
Stručnjaci: 'Ne bi smjelo biti poskupljenja zbog rezanja subvencija za struju i plin, ali...'
Čitanje članka: 2 min
Na računima za studeni građane, ali i poduzetnike, čekaju veći iznosi za struju i plin jer od listopada odlukom Vlade smanjuju se subvencije, a svi se s pravom pitaju slijedi li novi val poskupljenja. Ministar financija Marko Primorac kazao je kako umanjivanje subvencija ne bi trebalo utjecati na novi rast cijena hrane. S tom ocjenom slažu se i ekonomisti, no postoji "ali".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku