Stručnjaci: Nije neobično da je tijelo i nakon četiri godine isto

Čudo u Missouriju ne može se objasniti božanskom intervencijom nego prije uvjetima u kojima je tijelo pokopano, rekao je antropolog, piše Daily Mail.

Podsjetimo, tisuće katolika pohrlilo je u crkvu u malom gradu Goweru, Missouri, kako bi vidjeli i dodirnuli tijelo sestre Wilhelmine Lancaster, tvrdeći da je to što se ni nakon četiri godine nije raspala u zemlji znak njezine svetosti. Tijelo sestre Wilhelmine iskopali su benediktinci, kako bi napravili mjesta za građevinske radove. Prije ekshumacije rečeno im je da očekuju samo kosti jer tijelo 95-godišnje časne sestre nije balzamirano i pokopano je u drvenom lijesu. No bili su šokirani kada su otkrili da je njezino tijelo još uvijek gotovo potpuno netaknuto. Ono što je dodatno začinilo misteriju je činjenica da časna sestra nije bila balzamirana. Tada se tekućina za konzerviranje stavlja u tjelesne arterije kako bi se usporila razgradnja.

Ali forenzički antropolog koji je proučavao više od stotinu tijela u raspadanju rekao je da je zapravo 'vrlo uobičajeno' da tijela izgledaju kao časna sestra samo nekoliko godina nakon što su pokopana.

Dr. Rebecca George rekla je da bi nedostatak vlage i kisika u lijesu u kombinaciji s glinenim tlom koje održava nisku temperaturu moglo pokrenuti mumificiranje tijela umjesto da ga razgrađuje.

- Kada se tijelo stavi u lijes s odjećom, baš kao što vidimo na fotografijama časne sestre, prekidate dosta kisika. Uz to, ona je bila zakopana u tlo nalik glini, koje održava temperaturu niskom. Ovo ne zaustavlja razgradnju, ali je usporava, a to je ono što vidimo ovdje - rekla je dr. George. Dodala je da, kao što znamo, kad netko umre, bakterije i gljivice koje žive na koži i u crijevima počinju razgrađivati ​​tkiva. No, ističe da ovaj proces može biti usporen zbog nedostatka vlage, kisika ili niske temperature.

- Mi obično ne ekshumiramo tijela nakon što su pokopana, tako da sada dobivamo uvid u ovaj proces. Ali da, ovo je vrlo uobičajeno - rekla je dr George.