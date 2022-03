Stručnjaci o eksplozivu u dronu: Da je tu bilo 120 kila, ostala bi kraterčina! Objašnjenje je čudno

Nakon što su u nedjelju ujutro izvučeni dijelovi bespilotne letjelice koja se u četvrtak srušila u Zagrebu, ministar obrane Mario Banožić izjavio je kako su u krateru pronađeni tragovi aviobombe. Upućeni izvori iz MORH-a tvrde da je dron mogao nositi bombu težine do 120 kilograma, ali brojni vojni stručnjaci su skeptični.

Umirovljeni pukovnik Damir Galešić objasnio o kakvoj bi vrsti aviobombe mogla biti riječ i je li je uopće i bilo.

- Ne znam zašto se provukla priča o aviobombi. Moguće je da netko neplanirano ili namjerno ugradi nešto što je eksplozivna naprava, ali najčešće su takve letjelice iz doba Hladnog rata imale uređaje za samouništenje. Bez završnih nalaza istrage, zajedničke istrage NATO-a i RH, ne želim ovo komentirati uopće. To je letjelica iz Hladnog rata na mlazni pogon, vrlo brza, predviđena za izviđanje, koja se trebala vratiti pošiljatelju i dostaviti snimke sa terena koje je trebalo izvidjeti. To su bile zadaće. Je li netko zloupotrijebio tu letjelicu ili ne, to mora pokazati istraga - rekao je Galešić za Novu TV.

Kaže kako se eksplozija može dogoditi i u zraku ili udarcem u tlo.

- Da se dogodilo u tlu, mislim da bi krater bio mnogo veći. Ne vjerujem. Izvađeni su veliki komadi letjelice. Ako je i bilo samouništenja, onda je vrlo malim količinama uništen samo bitan dio letjelice . pojasnio je Galešić i dodao kako nije riječ o crnoj kutiji jer se u takvim letjelicama radi o uređaju za navigaciju.

- Taj uređaj neće ništa pokazati. Njegova zadaće je samo odvesti letjelicu i vratiti je korisniku - rekao je Galešić.

Galešić kaže da postoje tri moguća scenarija o tome kako je letjelica završila u Hrvatskoj. Jedan je da je pogrešno programirana, drugi da je došlo do kvara, a treći da je namjerno poslana u jednu od članica NATO-a i da su je možda poslali pobunjeni Rusi u Ukrajini.

- Mi nemamo dovoljno dokaza. I naše vlasti moraju sve do završetka istrage o tome što skromnije izvještavati. Po meni nije trebao davati izjave ovakvog tipa dok se ne dovrši istraga u potpunosti. Moralo se pričekati s izvješćima - rekao je Galešić.

Kaže i kako je ovo velik propust NATO-a.

- To je bila prijetnja u zraku, u NATO prostoru, više od 40 minuta, a da nitko nije reagirao - rekao je Galešić.

Galešić smatra da bi bilo ispravno da su Mađari srušili letjelicu, ali i da je pitanje jesu li mogli sami donijeti tu procjenu ili su se trebali konzultirati s NATO-om što znači da bi Savez trebao preispitati svoju suradnju u protuzračnoj obrani.

Vojni stručnjak Barić: Da je eksplodirala bomba od 120 kg ne bi ostalo ništa

Vojni stručnjak Robert Barić skeptičan je prema tvrdnjama iz MORH-a da je bilo eksploziva i da se detonacija dogodila pod zemljom.

- Prvo može li se aviobomba od 120 kg staviti u unutarnji prostor za elektroniku - to su dvije kamere - jedna panoramska, jedna za prednje snimanje i eventualno oprema, ako je i tu bila. To je ipak 120 kg eksploziva, da je to eksplodiralo, sumnjam da bismo imali bilo kakve ostatke bilo čega i po meni se radi o eksploziji sustava za samouništenje opreme i skupljenih podataka i eventualno piropatrona kojim se izbacuju kamere prije nego se letjelica spusti - rekao je Barić za HRT.

- Vidjet ćemo, u teoriji je moguće i to, ali nisam baš siguran, dodao je Barić.

Selak: Bomba od 120 kg? Pa nastala bi kraterčina!

Umirovljeni pilot Ivan Selak također ne vjeruje da je dron nosio toliko eksploziva i da je došlo do detonacije.

Neka šute, nek se više ne ukopavaju i nek se dogovore tko što priča, jer se svakim danom sve više vidi da nemaju pojma. I neka kažu jasno i glasno da je ovo bila najveća teroristička prijetnja od rata za Hrvatsku – rekao nam je Selak.

Dodao je da bi eksplozija bombe do120 kg u tlu napravila kraterčinu i letjelica bi izletjela van.