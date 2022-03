Izvor iz MORH-a za HRT: ‘Dron nosio bombu težine do 120 kg, eksplodirala je ispod zemlje’

Jutros je na Jarunu izvučen veći dio bespilotne letjelice koja se u četvrtak srušila u Zagrebu. Ministar obrane Mario Banožić potvrdio je kako su u krateru pronađeni tragovi eksploziva i avio bombe koji ukazuju na to da nije riječ o izviđačkoj letjelici.

Slijedi istraga koja bi trebala otkriti sve detalje ovog nezapamćenog incidenta koji je tek pukom srećom završio bez žrtava. Dobro upućeni izvori iz MORH-a rekli su za HRT kako je bomba mogla biti teška do 120 kg i kako je zbog udara u meko tlo eksplodirala pod zemljom. Da je pala na beton ili asfalt, kažu, moglo je doći do katastrofalnih posljedica.

Analizom informacija iz pronađene crne kutije i usporedbom s radarskim slikama trebalo bi se saznati tko je lansirao letjelicu.

- Treba nastaviti s punom i neovisnom istragom svih elemenata kako bi se utvrdilo što je dovelo do ove neželjene situacije, odnosno ozbiljnog sigurnosnog incidenta. S jedne strane naše institucije i saveznici iz NATO saveza trebaju utvrditi tko je letio, zašto je letio, tko je uputio letjelicu, s kojim ciljem i kakvom opremom. Preklapanjem radarskih slika, analizom elektroničkih podataka koji se nalaze sustavu doći do one točke odakle je ona krenula slobodnim pravcem prema RH. Naime, ja sam i dalje uvjeren da letjelici nije bio cilj niti namjera onoga tko je uputio letjelicu da se napadne Zagreba ili Hrvatsku - rekao je Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Idućih dana detaljno će se pregledavati teren, a za srijedu je sazvana i izvanredna sjednica ministara obrane u NATO-u.