Stručnjaci: Opasnost Černobila je manja za javno zdravlje, ali tamo treba biti više zaposlenika

Rezervni dizelski generatori u nuklearnoj elektrani Černobil imaju kapacitet od 48 sati. Nakon toga će se zaustaviti rashladni sustavi skladišta istrošenog nuklearnoga goriva, zbog čega će curenje radijacije biti neizbježno.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Izjavio je to ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba te pozvao na prekid vatre kako bi se omogućio popravak i obnovila opskrba električnom energijom nuklearne elektrane u Černobilu. Naime, opskrba električnom energijom nuklearne elektrane Černobil i njezina sigurnosna oprema potpuno su izvan pogona zbog ruskog vojnog djelovanja, objavila je ukrajinska energetska tvrtka Ukrenergo.

- Nuklearka Černobil, u kojoj je bila najveća katastrofe te vrste 1986., potpuno je isključena iz električne mreže zbog vojnog djelovanja ruskog okupatora. Ona više nema napajanje. Vjetar može prenijeti radioaktivni oblak u druge regije Ukrajine, Bjelorusije, Rusije i Europe. Ako se situacija nastavi, osoblje će tamo dobiti opasnu dozu zračenja - objavio je Ukrenergo na društvenim mrežama.

Nuklearni stručnjaci su istaknuli kako je opasnost te nuklearke za javno zdravlje manja jer ona nije aktivna, ali i dalje zahtijeva da u njoj radi nekoliko tisuća zaposlenika. Uz to, Ukrajina je Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) obavijestila o hitnoj potrebi da se u Černobilu zamijeni 210 ljudi koji tamo već gotovo dva tjedna brinu o sigurnosti i razinama radijacije. Energoatom navodi da radovi na popravku priključka i ponovnom napajanju elektrane, koju su zauzele ruske trupe, nisu mogući jer se na tom području vode borbe.

Profesor Davor Grgić sa Zavoda za visoki napon i energetiku zagrebačkog FER-a kaže da nema mjesta panici.

- Na lokaciji se nalazi istrošeno nuklearno gorivo u bazenima s vodom. Samo je dio prebačen u suhe spremnike koji se hlade prirodnom cirkulacijom zraka. Zadnji černobilski reaktor je obustavljen 2000. Od tada se toplina (ostatna toplina od bivših nuklearnih reakcija, decay heat) u tamo spremljenom gorivu smanjuje, ali je hlađenje (s obzirom na količinu goriva) i dalje potrebno. S obzirom na toplinsku inerciju bazena, njegovo zagrijavanje do trenutka kad bi moglo postati stvarni problem trajat će danima. Trenutačno je rečeno da dizelski agregati na lokaciji imaju goriva za 48 sati. Čak ako neki od njih i nisu ispravni, to bi trebalo biti dovoljno, ako ne za popravak dalekovoda, onda barem za dopremu dodatnoga goriva. Moje je mišljenje da situacija trenutačno ne predstavlja problem, ali se napajanje treba (i može) osigurati u idućih dan ili dva. Situacija ima potencijala postati problem, ali trenutačno to nije. Civilna zaštita je informirana o činjenicama i prate situaciju - rekao nam je prof. dr. sc. Grgić.

Međunarodna agencija za atomsku energiju smatraju da situacija nije opasna.

- Toplinsko opterećenje bazena za skladištenje istrošenoga goriva i količina rashladne vode u nuklearnoj elektrani Černobil dovoljni su za učinkovito hlađenje bez potrebe za električnom opskrbom. Ukrajina nas je obavijestila o gubitku električne energije u nuklearnoj elektrani, direktor ove agencije Rafael M. Grossi kaže da trenutačni događaji (rat) narušavaju ključni sigurnosni dovod električne energije, ali u ovom slučaju agencija ne vidi opasnost - napisali su. Prema "stres testu" koji je provela ukrajinska Nacionalna regulatorna agencija 2011. za slučaj da Černobil ikad ostane bez struje, procjenjuju da istrošeno nuklearno gorivo nije dovoljno jako, odnosno ne ispušta dovoljno topline koja bi uzrokovala da voda koja ga hladi ispari i tako širi radijaciju. Procijenili su da bi voda mogla doseći 70 stupnjeva Celzijevih, ali ne više od toga.

U međuvremenu ulazimo u 15. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba objavio je na Twitteru: "Rusi blokiraju humanitarnu pomoć i evakuaciju. Granatiranje se nastavlja. Više od 3000 novorođenčadi je bez hrane i lijekova. Pozivam svijet na djelovanje! Prisilite Rusiju da zaustavi barbarski rat protiv civila i beba!".

>>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu pratite ovdje<<