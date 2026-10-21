Stručnjaci se dogovaraju koji stav zauzeti: Neće više cijepiti sve bebe protiv tuberkuloze?

Zbog četiri prijave sumnji na ozbiljne nuspojave kod djece cijepljene protiv tuberkuloze BCG cjepivom te nakon posljedične privremene obustave tog cijepljenja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo razmatra mogućnost trajnog prestanka cijepljenja novorođenčadi BCG cjepivom. Stručnjaci bi trebali procijeniti postoje li epidemiološki uvjeti za takvo što. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je iznio podatak da Hrvatska bilježi približno sedam slučajeva tuberkuloze na 100.000 stanovnika, što je razina na kojoj se može razmatrati prelazak s rutinskog cijepljenja sve novorođenčadi na selektivno cijepljenje samo djece iz rizičnih skupina, uz ispunjavanje odgovarajućih epidemioloških kriterija. HZJZ se već jednom savjetovao sa stručnim društvima o mogućem prestanku rutinskog cijepljenja protiv tuberkuloze, međutim stručnjaci takav prijedlog nisu smatrali opravdanim.

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Pedijatrica Ilonka Artuković s kojom je razgovarao 24sata, smatra da se ne bi trebalo ići na masovna cijepljenja tim cjepivom, ali nije niti za ukidanje u potpunosti.

- Ipak bi tu bilo najidealnije možda selektivno cijepiti djecu. Rekla sam vam zadnji put da od 160 pedijatara koliko ih je u našoj pedijatrijskoj grupi, nitko nije imao iskustva s reakcijom na to cjepivo. Međutim, sada vam mogu reći da sam ipak kasnije čula od nekih kolega da poznaju nekoga tko zna za te slučajeve - rekla je dr. Artuković.

Šokantno: Djeca su cijepljena nepojmljivom dozom

Podsjetimo, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obustavila je distribuciju i primjenu BCG cjepiva proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. nakon što su tijekom 2026. godine prijavljene četiri sumnje na osteitis/osteomijelitis uzrokovan BCG cjepivom kod male djece. Sva djeca bila su cijepljena tijekom 2024. i početkom 2025. godine cjepivom istog proizvođača. Djeca su imala ozbiljne nuspojave, upalu kosti. Odmah nakon objave HZJZ-a o tim slučajevima i privremenoj obustavi cijepljenja reagirao je bugarski proizvođač cjepiva Bul Bio NCIPD Ltd. sa šokantnom tvrdnjom da je u dva od četiri prijavljena slučaja djeci dana deset puta veća doza od propisane, a da je u trećem slučaju povezanost s cjepivom odbačena. Capak je pak u utorak kazao da je u sva četiri slučaja potvrđena bakterija BCG podrijetlom iz cjepiva. Za mišljenje smo pitali pedijatricu Artuković.

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'Sestre znaju takve stvari'

- Doista ne znam kako je to moguće, još uvijek mislim da je u pitanju neka greška. Možda je bila greška u tom bugarskom izvješću ili je jednostavno došlo do nekog nesporazuma. Kako je moguće da je netko u bebu ubrizgao deset puta veću dozu? Pa to su toliko delikatna cjepiva i radi se o iznimno maloj dozi. To vam je manje od jedne suze. Uz to, radi se s najtanjom mogućom iglom. Ona se gura u kožu, a ne pod kožu i vi onda vidite kad taj vrh igle napuše najmanji mogući mjehurić ispod kože i to je tada gotovo. A da bi se dala deset puta veća doza, to znači da je netko morao u bebu uštrcati cijelu bočicu. Sestre u bolnicama to rade serijski, nema tu greške, one znaju takve stvari, to je tamo normalna stvar - rekla je pedijatrica. I baš zato, iz opreza nakon ovakvih saznanja o oboljeloj djeci, priklonila se mišljenju o selekcijskom cijepljenju, ali nikako nije za ukidanje jer je svjesna težine ove bolesti kao i time da je povezana s migracijama stranih radnika.

Bilježimo blagi porast

- Mi smo tranzicijska zemlja i ne možemo si dozvoliti ukidanje cijepljenja. Ja već imam pacijenta koji tvrdi da jedan njegov radnik ima oca koji boluje od tuberkuloze, a taj moj pacijent je dobio dijete upravo i sad je malo u strahu. Znači, ne treba ništa kriviti strane radnike, treba im omogućiti pravovremene laboratorijske i druge preglede - rekla je. Glavni argumenti stručnjaka koji su za ukidanje cijepljenja sve novorođenčadi BCG cjepivom je niska incidencija težih oblika tuberkuloze, kao i činjenica da većina zapadnih zemalja cijepi selektivno, djecu iz rizičnih skupina. S druge strane, u Hrvatskoj se, nakon dugogodišnjeg trenda pada tuberkuloze, zadnjih nekoliko godina bilježi blagi porast: s 266 novooboljelih u 2023. godini na 282 oboljela u 2024., što je porast od 6,02% koji se povezuje i s migracijama stranih radnika. Stručnjaci bi se trebali do 10. studenog dogovoriti o tome koji će stav o cijepljenju prevladati