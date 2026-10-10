Četiri slučaja upale kostiju nakon cijepljenja beba! Most pita: 'Tko će odgovarati?'

Četiri prijavljena slučaja sumnje na ozbiljnu nuspojavu nakon cijepljenja protiv tuberkuloze otvorila su niz pitanja o sigurnosti cjepiva, informiranju roditelja i odgovornosti nadležnih institucija. Nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obustavila distribuciju i primjenu svih serija BCG cjepiva proizvođača Bul Bio NCIPD, oglasio se Most. Njihov Savjet za tehnoetiku i antitotalitarizam traži da institucije jasno objasne što se dogodilo i kome se roditelji mogu obratiti ako sumnjaju da je njihovo dijete pretrpjelo štetu.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), prijavljene su četiri sumnje na osteitis odnosno osteomijelitis, upalne bolesti kostiju, kod male djece cijepljene tijekom 2024. i početkom 2025. godine. Riječ je o neočekivano visokoj učestalosti te ozbiljne nuspojave u odnosu na prethodna iskustva. Tijekom korištenja dviju serija primijenjeno je oko 60.000 doza cjepiva.

'Tko će preuzeti odgovornost?'

Iz Mosta poručuju da ne procjenjuju kvalitetu ni sastav konkretnog cjepiva, nego traže odgovore o opravdanosti obveznog cijepljenja i odgovornosti sustava u slučaju moguće štete.

- Kada država preventivnu medicinsku intervenciju učini obveznom, osobito kada je riječ o zdravoj novorođenčadi, mora postojati jasno i provjerljivo obrazloženje nužnosti mjere, očekivanih koristi i mogućih rizika - poručuju iz stranke.

Traže i da nadležne institucije objasne koje će provjere biti potrebne prije eventualnog nastavka cijepljenja, tko će donijeti konačnu odluku i na temelju kojih kriterija.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da Hrvatska trenutačno nema drugo BCG cjepivo za novorođenčad. HZJZ je objavio da se cijepljenje u rodilištima do daljnjega neće provoditi. Istodobno navodi da je Hrvatska od 2017. zemlja niske incidencije tuberkuloze, a obolijevanje male djece od te bolesti izrazito je rijetko.

Što roditelji trebaju znati?

Most traži odgovore i za obitelji čija su djeca već primila cjepivo iz spornih serija. Pitaju postoje li posebne evidencije cijepljene djece, hoće li roditelji biti izravno obaviješteni te jesu li pedijatri dobili sve potrebne informacije i upute.

HZJZ zasad preporučuje da djeca koja nemaju simptome ne idu na preventivne preglede ili snimanja samo zbog ove situacije.

Roditelji bi, međutim, trebali obratiti pozornost na dugotrajniju oteklinu ili bolnost u području kosti ili zgloba, ograničene pokrete, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. Ako se pojave takvi simptomi, potrebno je javiti se liječniku.

Osteitis i osteomijelitis povezani s BCG cijepljenjem mogu se pojaviti nekoliko mjeseci, pa i nekoliko godina nakon cijepljenja, najčešće oko godinu dana poslije. Liječenje uključuje antituberkulozne lijekove, a u pojedinim slučajevima potreban je i kirurški zahvat.

Važno je naglasiti da su dosad prijavljene sumnje na nuspojave, a uzročna povezanost s cjepivom još nije konačno utvrđena.

Traže jasan put do odštete

Jedan od glavnih zahtjeva Mosta odnosi se na obitelji koje smatraju da je njihovo dijete pretrpjelo štetu. Stranka traži da država jasno objasni kome se roditelji mogu obratiti, koju dokumentaciju trebaju prikupiti i koja su tijela nadležna za odlučivanje o eventualnoj naknadi štete.

- Ne možemo prihvatiti sustav u kojemu država propisuje obveznu medicinsku intervenciju, građani su je dužni izvršiti, a u slučaju moguće štete roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima - poručuju iz Mosta.

Pritom ističu da ne žele unaprijed zaključivati o uzroku pojedinačnih slučajeva ni o pravnoj odgovornosti prije završetka stručnih postupaka.

HALMED i HZJZ zasad govore o sumnjama na nuspojave, a izvanredna kontrola cjepiva još traje. Konačni uzrok povećanog broja prijavljenih slučajeva nije utvrđen.

Most ujedno traži da se ponovno razmotri treba li Hrvatska nastaviti s univerzalnim cijepljenjem sve novorođenčadi protiv tuberkuloze ili prijeći na cijepljenje ciljano usmjereno na rizične skupine.

Dok se čekaju rezultati provjera, roditeljima ostaju važna pitanja o praćenju moguće nuspojave, pravodobnom informiranju i postupku zaštite njihovih prava.