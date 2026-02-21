Stručnjaci u Puli: Stoljetna stabla želimo izliječiti od raka

Stoljetna stabla ladonja na pulskim Giardinima, u samom središtu grada nisu dobro. Bolesna su. To su detektirali stručnjaci putem računala. A na stablima se nalaze QR kodovi te se putem aplikacije za njihovo očitavanje može u samo par sekundi doći do detalja o stanju svakog stabla.

Željko Zgrablić, doktor sa Šumarskih znanosti koji se bavi upravo stablima ispričao je do u detalje način dijagnostike šezdesetak ladonja starih oko 120 godina. Zdravstveni pregled stabala, kako je kazao stručnjak, naručio je Grad Pula.

- Riječ je o šezdesetak ladonja. Stabla su u dosta lošem stanju i detektirali smo jako puno truleži, pogotovo u gornjim dijelovima krošnji. Ali ima stabala koja mogu izdržati još jako dugo. Sva stabla su vrlo detaljno pregledana vizualno-tehničkom metodom. Pratili smo i snimali sve moguće metode po kojima bi mogli ukazivati na simptome koji upućuju na mjesta gdje bi moglo doći do kolapsa, odnosno popuštanja pojedinih grana, dijelova krošnji ili čak cijelog stabla.

- Kada su sva stabla pregledana, odredili smo još desetak stabala za dodatnu i preciznu dijagnostiku koja se radi zvučnim tomografom. Dobiva se na taj način presjek poprečnog debla na kojem softver, preko senzora i prikupljenih podataka prikazuje gdje je došlo do promjene ili propadanja tkiva. A da bi bili potpuno sigurni da je instrument dobro posnimio cijelu situaciju radi se i dodatna provjera uređajem koji se zove rezistograf koji radi na bazi otpora. Ubuši se jedna tanka igla u stablo i mjeri se otpor tkiva. Dok se ima zdravo i čvrsto tkivo otpor je značajan, a kada dolazi do tkiva koje je u fazi propadanja, otpor pada gotovo na samu nulu -do u detalja je objasnio stručnjak postupak dijagnostike i detekcije bolesti pulskih ladonja.

Pula: Snimanje zdravstvenog stanja svih stabala Ladonje na Giardinima | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Kada se zna kolika je debljina preostale zdrave stijenke, na temelju visine stabla, promjene i same vrste stabla može se izračunati kolika je minimalna potrebna debljina stijenke da bi mogla držati stablo, odnosno je li stablo sigurno da može ostati "na životu" ili je pak u toliko lošem stanju da predstavlja rizik za ljude i okolinu. I stabla mogu imati neku vrstu raka, iako to nije rak u klasičnom smislu. .

Pula: Snimanje zdravstvenog stanja svih stabala Ladonje na Giardinima | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Stabla isto mogu imati rak ali uglavnom je uzročnik gljivična bolest gdje dolazi do malformacija tkiva i propadanja tkiva. Rak na stablu može biti toliko agresivan da uzrokuje uginuće. Uglavnom u tom slučaju vidimo izrasline koje zovemo "rakaste tvorevine", iako nisu rak u klasičnom smislu. Stabla ne mogu govoriti kao ljudi, ali vrlo zorno mogu pokazati simptome da je došlo do nekih promjena. Ima cijeli niz simptoma koje treba poznavati i već iz toga se može donijeti dosta dobar zaključak o stablu, a još kad se upotrijebi precizna dijagnostika, onda se zaista može dosta precizno reći je li stablo sigurno da još može držati svoj teret ili je faza propadanja uznapredovanja da predstavlja ozbiljan rizik - objasnio je Zgrablić.

Pula: Snimanje zdravstvenog stanja svih stabala Ladonje na Giardinima | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Stabla mogu biti napadnuta i od različitih kukaca koji se hrane listom, koji se uvlače pod koru ili se pak hrane drvnim tkivom. Napad kukaca može biti toliko jak da stablo odumre. Postoje i virusna te bakterijska oboljena stabala, a koja su ipak rjeđa.