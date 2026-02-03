Stručnjaci za 24sata: 'Novi dogovor Kijeva i Zapada je besmislen. Treba zaustaviti rat'

Ukrajina se dogovorila sa zapadnim partnerima da bi bilo kakvo kontinuirano kršenje budućeg primirja od strane Rusije pokrenulo koordinirani vojni odgovor Europe i SAD-a, izvijestio je u utorak Financial Times, pozivajući se na osobe upoznate s razgovorima. Plan je raspravljen nekoliko puta u prosincu i siječnju između ukrajinskih, europskih i američkih dužnosnika, a uključivao bi višeslojni odgovor na bilo kakva kršenja dogovorenog primirja od strane Rusije, navodi izvješće.

Izaslanici iz Kijeva, Moskve i Washingtona sastat će se u Abu Dhabiju u srijedu i četvrtak na razgovorima usmjerenima na okončanje rata, navodi FT.

Vanjskopolitički analitičar i nekadašnji veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević, smatra da se radi o sigurnosnim sredstvima koje Zelenski s razlogom traži kako se nikada više ne bi ponovila ruska invazija.

- To je, svakako, dio paketa sigurnosnih jamstava Ukrajini. Mislim da su ta jamstva izlika Zelenskom da pristane na teritorijalne koncesije Rusiji. Razumljivo je da se određuju sankcije za onu stranu koja prekrši dogovoreno primirje. Ako bi to učinila Ukrajina, sankcije bi za nju bile pogubne: ostala bi bez financijske pomoći za obnovu i bez vojne pomoći. Što se tiče Rusije, za nju je normalizacija odnosa s Amerikom pretpostavka za prihvaćanje mirovnog sporazuma. Eventualno rusko kršenje mirovnog sporazuma podrazumijevalo bi ponovno uvođenja u međuvremenu ukinutih sankcija - rekao je Kovačević i dodao da iako se u sporazumu navodi direktan vojni odgovor Zapada Rusiji, smatra da su šanse za to nikakve.

Foto: Thomas Peter

- Ma što pisalo u mirovnom sporazumu, nuklearne sile se neće odlučiti na izravan vojni sukob zbog interesa bilo koje male zemlje (osim Izraela). Veće jamstvo ukrajinske sigurnosti bit će ukrajinske oružane snage negoli američka nuklearna sigurnosna jamstva. Uz neprestane pripreme za rat europske bi zemlje trebale angažirati ozbiljnu diplomaciju s ciljem izbjegavanja rata. Da bi odvraćanje neprijatelja od namjere da napadne Europu bilo učinkovito, vojno snaženje treba nadopuniti smislenom diplomacijom, a to EU ne radi povećavajući izglede da se rat prošiti na cijelu Europu - zaključio je Kovačević.

Vojni analitičar prof. Marinko Ogorec pita se koja je poanta dogovarati odgovor na kršenje sporazuma koji još nije postignut.

- Prvo treba zaustaviti ovaj rat. Tek kad se to završi onda se može govoriti o sigurnosnim jamstvima. Ovo je besmisleno jer rat još uvijek traje i intenzivan je. Prvo ga treba završiti - rekao nam je Ogorec te dodao da su to samo pusta obećanja bez SAD-a.

Foto: Valentyn Ogirenko

- To vjerojatno gura Koalicija voljnih, ali bez SAD-a ne mogu ništa jer nemaju kapacitete. Ako pričamo o sigurnosnim jamstvima i obećanjima koja bi Zelenskog privoljela za pregovarački stol, on je od SAD-a jasno dobio što mu je raditi kako bi rat prestao. Očito mu je SAD dao do znanja da se mora odreći dobrog dijela teritorija ako želi sigurnosna jamstva. Ponavljam, tek nakon rata mogu stupiti sigurnosna jamstva oko kršenja primirja koje još nije uspostavljeno - smatra Ogorec.

Bez sumnje nam govori da bi bilo kakva vojna intervencija Zapada u Ukrajini bila linea rubra za Rusiju i to bi značilo Treći svjetski rat.

- Vojna konfrontacija sa Zapadom bi bio nuklearni rat i završio bi u jednom danu. Važno je naglasiti da Zapad razmišlja o taktičkoj nuklearnoj doktrini, o selektivnoj uporabi nuklearnog oružja. To ovdje ne bi bio slučaj, kada bi krenula prva nuklearka, nakon nje idu i sve druge - zaključio je Ogorec.