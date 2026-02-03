Rutte o ruskim napadima: 'Ovo ne izgleda kao želja za mirom'

Masivni ruski napadi na Ukrajinu u noći na utorak ne pokazuju da je Kremlj „ozbiljno” predan pregovorima o miru, rekao je u utorak glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.

„Izravni razgovori su u tijeku, što je važan napredak. No ruski napadi, poput onih proteklu noć, ne pokazuju predanost miru”, rekao je Nizozemac u govoru pred ukrajinskim parlamentima, nedugo nakon što je stigao u Kijev.

Rusija je u noći na utorak izvela svoj najveći napad raketama i dronovima na Ukrajinu od početka godine, ostavivši tisuće ljudi bez grijanja pri iznimno niskim temperaturama.

Hvaleći hrabrost ukrajinskog naroda koji se već gotovo četiri godine opire ruskoj invaziji, Rutte je potvrdio podršku zapadnih saveznika.

„Ukrajina jest i ostat će ključna za našu sigurnost, a naša predanost podršci Ukrajini je nepokolebljiva”, naglasio je.

U vrijeme dok ruske snage pojačavaju svoje napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine, Rutte je pozvao saveznike Kijeva da čine više.

Od njih je pred ukrajinskim parlamentom zatražio da iz svojih zaliha Ukrajini „ponude sve što mogu”, posebno na području protuzračne obrane.

Govoreći o mogućem mirovnom sporazumu, uoči novog kruga pregovora između Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju, Rutte je obećao da će prateća sigurnosna jamstva biti „snažna“.

„To je ključno jer znamo da će postizanje dogovora koji će dovršiti ovaj grozan rat zahtijevati teške odluke”, nastavio je.

„Ukrajina mora biti apsolutno sigurna da, bez obzira na žrtve koje ste podnijeli, bez obzira na živote koje ste izgubili, bez obzira na razaranja koja ste pretrpjeli, neće biti prijetnje da se ovo ponovi“, zaključio je Rutte.