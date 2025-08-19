Obavijesti

Stručnjak o druženju Trumpa s Putinom i Zelenskim: 'Putin je izdominirao, a EU će sve platiti'

Piše Emirat Asipi
Čitanje članka: 2 min
Trump nudi mir bez prekida vatre, spominje zamjenu teritorija, Putin dobiva status pobjednika, a račun rata i obnove plaća EU. Ukrajina je najveći gubitnik

U Washingtonu je održan veliki sastanak koji je, barem simbolički, stavio Ukrajinu u središte nove diplomatske inicijative. Američki predsjednik Donald Trump primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog uz prisutnost vodećih europskih čelnika kako bi se razgovaralo o mogućim okvirima za okončanje rata i sigurnosnim jamstvima. Trump je u više navrata ponovio da bi SAD bio "sudjelujuća" snaga u okviru dogovora koji bi Ukrajini osigurao zaštitu, ali je istaknuo da bi najveći dio operativnog tereta pao na europske saveznike. Tom je izjavom otvoren prostor za novi transatlantski aranžman koji ne podrazumijeva automatsko članstvo Ukrajine u NATO-u, nego neku vrstu jamstava izvan formalnog članstva.

UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

