Stručnjak o druženju Trumpa s Putinom i Zelenskim: 'Putin je izdominirao, a EU će sve platiti'

U Washingtonu je održan veliki sastanak koji je, barem simbolički, stavio Ukrajinu u središte nove diplomatske inicijative. Američki predsjednik Donald Trump primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog uz prisutnost vodećih europskih čelnika kako bi se razgovaralo o mogućim okvirima za okončanje rata i sigurnosnim jamstvima. Trump je u više navrata ponovio da bi SAD bio "sudjelujuća" snaga u okviru dogovora koji bi Ukrajini osigurao zaštitu, ali je istaknuo da bi najveći dio operativnog tereta pao na europske saveznike. Tom je izjavom otvoren prostor za novi transatlantski aranžman koji ne podrazumijeva automatsko članstvo Ukrajine u NATO-u, nego neku vrstu jamstava izvan formalnog članstva.

