Stručnjak o potrazi: 'To je kao da tražite iglu u plastu sijena'

Stručnjak u području traganja i spašavanja Davor Alujević komentirao je dosadašnju potragu u Atlantiku za Morski.hr.

– Teško je na osnovi dostupnih podataka uopće odrediti tip obrasca odabrane potrage. Ali recimo da sam 99% siguran da se koristio onaj sa paralelnim stazama i zrakoplovom koji leti okomito na kurseve brodova u postroju. Same dužine “nogu” (kako mi kažemo u struci) tj. dužine plovidbe u Nm u istom kursu, teško je odrediti, i one su slobodna procjena OSC-a s obzirom na dostupne podatke - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ukoliko je satelit uočio splav, na osnovu GPS pozicije i odmaka od otprilike dva sata za zaprimanje snimke, radi se proračun “u hodu” tj. korekcija pozicije za prevladavajući smjer valova i struje – pretpostavka gdje će splav biti odnesena za ta 2h, plus naravno, vrijeme doplovljenja brodova do pozicije - istaknuo je.

Smatra da je potraga prvih sedam dana bila dobro vođena te da je najveći problem u potrazi to što su ju prekinuli na nekoliko dana. Uvjeren je da su spasilačke službe kombinirali nekoliko obrazaca potraga.

Istaknuo je da je jako teško iz "naše pozicije" pratiti "točkice" na programu Marine Traffic jer postoji puno faktora.

- Ciklon koji je prošao “preko” njih, vrti kao centrifuga. Tako da se njegovim prolaskom splav vrati pod utjecaj prevladavajućih struja i vjetrova uobičajenih za područje. Uopće ne bi bilo nemoguće da se splav pod utjecajem ciklona udaljila, pa opet strujom naknadno vraćena oko početne pozicije. Plus, gotovo sigurno su imali tzv. grid mrežu područja (kvadranata) po kojima su pretraživali. Ukoliko u jednom ne pronađu ništa, idu u drugi tako redom na ogromnom području. Ako u jednom od kvadranata grid-a ne uočite splav, proći ce puno vremena dok se vratite na isti kvadrant opet. Ako se uopće vratite - objasnio je Alujević za Morski.hr.

- To je zaista kao da tražite iglu u plastu sijena. Ako je viđeno iz satelita splav, bez obzira na ishod priče, to je i definitivna potvrda da je odluka o prekidu bila – preuranjena, tj. da je ovih par dana izgubljeno dragocjeno vrijeme - ispričao je.

ALP Striker ubrzao, obitelj skupila više od 50.000 eura za potragu

Prema novim informacijama, ALP Striker, brod koji traga za nestalim pomorcima, ubrzao je do 17.5 čvorova. To je najbrže što je Striker do sada išao.

Foto: Marine Traffic

Obitelj i prijatelji otvorili su i crowdfund kampanju i do sad skupili 51,822 eura. Ranije u srijedu je jedan od prijatelja i administrator Facebook grupe podrške Sebastian Latocha izjavio da je za potragu avionom potrebno preko 50 tisuća eura.

- Ja samo vidim Dina da je tu i da ćemo zajedno biti s njim. I ako treba Atlantik preplivati, napravit ćemo to - poručio je.