Stručnjak o prometnoj nesreći u kojoj je poginula djevojka(17): 'Mladi na cestama voze prebrzo'

Krunoslav Ormuž, stalni sudski vještak za promet, komentirao je prometnu nesreću u kojoj je jučer na zagrebačkoj Aleji grada Bologne poginula sedamnaestogodišnja djevojka.

Rekao je kako je Aleja Bologne prometnica koja povezuje centar grada i zapadni ulaz u grad i da su ondje dozvoljene trenutačno neke veće brzine koje se vrlo često krše i prekoračuju, ali ona ni na koji način svojim konstruktivnim rješenjem ne može biti uzrok ove nesreće.

- U svakom slučaju, moramo naći načina da smanjimo prosječnu brzinu kretanja automobila, naročito u noćnim ili večernjim satima kada je očito ta brzina uzrokovala, između ostalog i ovu nesreću - kaže Ormuž za HRT.

Ističe kako je problem što su mladi puno prebrzi i previše samouvjereni u svoje vozačke sposobnosti te da je mlade ljude potrebno educirati, u što bi trebale biti uključene sve institucije, a ponajprije obitelj.

- Dakle moramo imati na umu da smo po zakonu o sigurnosti prometa svi mi sudionici u prometu i da se taj zakon odnosi na najviše stanovnika Republike Hrvatske, a i na sve naše goste koje sada imamo. Mislim da sama edukacija koja se provodi kroz autoškole, koja obuhvaća 30 plus 35 sati, što teoretske, što praktične nastave, ni na koji način nije dovoljno. Po nekim našim teorijama, da bi vozač postao prosječan vozač, on bi trebao prijeći barem 30.000 km automobilom, a to naime u nekim hrvatskim uvjetima govori da bi se trebali voziti tri ili četiri godine - zaključio je Ormuž.