STRUČNJAK 'Pitanje je do kada sustav može sve trpjeti, treba vidjeti mora li se sve evakuirati'

Dojave o bombama stigle su ponovno u zagrebačke gimnazije, zgradu zagrebačkog Gradskog poglavarstva, ali i u neke redakcije, škole u Splitu i Rijeci, ali i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila stava je kako bi se trebalo razmisliti o redefiniranju protokola.

- U svojoj karijeri nisam čuo ni pročitao da je netko negdje postavio bombu pa onda javio da je bomba postavljena, jer to nije cilj bombaša. Prema onomu što sad vidim, dosadašnje dojave imaju za cilj uznemiravanje. Iako zalaganje za redefiniranje protokola može shvatiti kao prehrabro, o tome bi trebalo razmisliti kada su u pitanju solidno čuvani objekti poput Gradskog poglavarstva. Pitanja koja se sa stručne strane trebaju razmotriti jest treba li baš sve evakuirati i baš uvijek, odnosno situacija bi se trebala procjenjivati od dojave do dojave - kazao je stručnjak za sigurnost.

Upozorava kako ovakve dojave kod građana, a posebice kod djece stvaraju nelagodu, ali ne predstavljaju stvarnu opasnost. Nitko ne može procijeniti do kada će ova situacija trajati, no Cvrtila napominje kako je pitanje do kada sustav to sve može trpjeti.

- Ovakve situacije ne zahtijevaju dodatne sastave policije da se one povlače iz drugih gradova, kao što je to recimo na nogometnim utakmicama. Sve se to obavlja u redovnom satu rada, ali time se iscrpljuje služba - napominje Cvrtila.

Stručnjak za sigurnost navodi kako bi najbolja prevencija ovakvih slučajeve bila uhićenje počinitelja i adekvatno kažnjavanje, čime bi se poslala i ozbiljna poruka drugima.

Psihologinja: Ovo stvara nervozu i pritisak

Val lažnih dojava o eksplozivnim napravama postavljenim u školskim ustanovama diljem Hrvatske posebno utječu na učenike, upozorila je psihologinja Mirjana Nazor.

- Iako su u prvom valu neki možda bili i sretni što nema nastave, nastavi li se ova praksa to stvara nelagodu, napetost i nervozu, jer radi mašta. Postavlja se pitanje zašto to netko radi i s djecom bi trebalo razgovarati o tome, jer oni imaju razvijenu maštu i mogu zamisliti svašta što može biti jako opterećujuće - kazala je.

Osim ovoga, problem je i izostanak nastave budući da se bliži kraj godine, posebno za maturante.

- To stvara jednu veliku nervozu i pritisak - napominje psihologinja.

Dojave o bombama diljem zemlje, nepoznat počinitelj i motiv, sve to stvara nelagodu kod građana, a posebno djece budući da već drugi tjedan se evakuiraju brojne škole. Psihologinja Nazor stava je kako cijela situacija ne djeluje kao privlačenje pozornosti.

- Čini mi se da ovo pripada drugoj kategoriji, ne samo u privlačenju pozornosti. Pročitala sam argumentaciju koja mi ima smisla, a to je da je riječ o skretanju pozornosti odnosno da se ovime želi fokus policije prebaciti na dojave o bombama u školama, kako se ne bi bavili drugim poslovima - kazala je psihologinja.

Policija ovako nema vremena primjerice baviti se drugim kaznenim djelima, jer raspoređena po školama i objektima koje su zaprimile dojave o bombama, a znamo da ih nema dovoljno.

- Da je riječ o privlačenju pozornosti možda bi imali dojave u nekoliko škola i to bi stalo. Mi imamo dojave u cijeloj zemlji, u više gradova i u pitanju su različite ustanove. Mislim da to nije više nekakva dječja igra, nego da je pozadina skroz drukčija. Je li ona politička, zločinačka ili neka treća, teško je to procijeniti - kazala je Nazor.

O psihološkom profilu teško je govoriti jer se ne zna puno o onome tko stoji iza svih ovih dojava.

- Može biti od želje da se makne fokus policije s kaznenih djela do bolesnika koji se na ovaj način iživljavaju, ali to nisu oni koji traže samo pozornost nego imaju i neku drugu pozadinu zaključila je psihologinja Nazor.