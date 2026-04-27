TRAŽE POČINITELJA

VIDEO Božinović: 'Dojave o bombama dolaze iz inozemstva, jačamo međunarodnu suradnju'

VIDEO Božinović: 'Dojave o bombama dolaze iz inozemstva, jačamo međunarodnu suradnju'
Foto: M. Habljak, Š. Zelić/Pixsell

Božinović je rekao kako se dosad pokazalo da su sve dojave lažne, ali je naglasio da se policija neće opustiti ni zanemariti bilo kakvu dojavu...

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je, komentirajući najnovije dojave o postavljenim bombama u nekoliko županija, da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji. Govoreći o dodatno intenziviranoj međunarodnoj suradnji oko otkrivanja počinitelja, Božinović nije htio ulaziti u detalje, poručivši da "ne želi ljudima koji to rade dati bilo kakvu naznaku zbog koje bi oni dodatno zaštitili sebe i nastavili raditi to što rade".

Božinović je rekao kako se dosad pokazalo da su sve dojave lažne, ali je naglasio da se policija neće opustiti ni zanemariti bilo kakvu dojavu koja je usmjerena na prijetnju građanima, školama i medijskim redakcijama.

Ministar je ponovio da prijetnje dolaze s adresa koje su u inozemstvu te kako to znači da se kriminalističko istraživanje ne može provoditi samo u Hrvatskoj, kao i da ono uključuje suradnju sa svim partnerskim službama, uključujući policije drugih zemalja te agencije i pravosudna tijela.

Upitan da komentira prijedloge pojedinih ravnatelja škola za uvođenje online nastave, ministar je odgovorio kako službene institucije od prvog dana surađuju te da se i u ovom trenutku odvijaju razgovori između nekoliko institucija i Ministarstva znanosti i obrazovanja da bi se našao model kako se nositi po tom pitanju ubuduće.

"Učinite ćemo sve da ovo nema utjecaj na završetak školske godine i polaganje ispita iz državne mature. Toga su svi svjesni i poduzimaju se radnje kako to na najbolji način osigurati. Mislim da nismo u toj fazi da prijeđemo na online nastavu. Dati ćemo svoj maksimu u pronalasku počinitelja", poručio je nakon posjeta Sveučilištu u Zadru.

U ponedjeljak je nastavljen niz dojava o bombama koje su se pokazale lažnima. Procjenjuje se da je prošlog tjedna u pet dana zaredom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku.

Komentari 1
