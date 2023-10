Stručnjak: Vidim puno tragova koji su normalni na proizvodima tijekom dugog vijeka trajanja

Jesu li oštećenja saborskih klupa izrađenih od drveta američke trešnje, mogla nastati u akciji oporbenih zastupnika, koji su plastičnim pločicama lupali sat vremena stvarajući buku dok je premijer Andrej Plenković podnosio godišnje izvješće u radu Vlade, pokušali smo doznati od stručnjaka. Pokazali smo mu fotografije klupa koja prikazuju oštećenja na mjestima gdje sjede zastupnici oporbe, ali i oni vladajuće većine te mjesta koja su rezervirana za članove Vlade, a koji nisu lupali nego na kraju izlaganja zapljeskali premijeru.

- Vrlo je nezahvalno komentirati na osnovu fotografija. One vrlo često one znaju izgledati dramatičnije u odnosu na stvarno stanje. Na fotografijama se vidi puno tragova dugotrajne upotrebe. Što je od toga prouzročeno unatrag par dana, a što unatrag 30 godina s fotografija ne mogu zaključiti. Vidim jako puno tragova, ali to su tragovi koji su normalni na proizvodima tijekom dugog vijeka trajanja - kazao nam je stručnjak koji je želio ostati anoniman.

Oporbeni zastupnici poručuju kako su oštećenja na klupama od ranije. Među klupama redova oporbe koja su navodno oštećenja lupanjem našla se i ona Bojana Glavaševića i Marina Miletića, koji u utorak nisu bili u Saboru, jer su na službenom putu u Izraelu. Uvidom u snimku sjednice vidljivo je da na mjestu Bojana Glavaševića nitko od oporbenih zastupnika nije sjedio. Nikola Grmoja (Most) ustupio nam je fotografije klupa na mjestima koja su rezervirana za vladajuću većinu, ali i članove Vlade, na kojima se također mogu vidjeti oštećenja.

- Fotografije pokazuju da sve saborske klupe imaju sitna oštećenje, a fotografije koje su vladajući poslali medijima pokazuju klupe u kojima jučer nitko nije sjedio. Ovo je još jedan pokušaj saniranja štete od sramote koju su jučer napravili kršenje poslovnika samo kako bi udovoljili egu premijera na odlasku - poručio je Grmoja.

Podsjetimo, dan nakon oporbene bučne akcije iz Sabora je objavljeno kako je pregledom saborskih klupa ustanovljena šteta u vidu ogrebotina, manjih i većih udubljenja. Pojedinačno su nabrojala mjesta na kojim su utvrđena oštećenja i to na mjestima gdje sjede oporbeni zastupnici: Krešo Beljak, Sandra Benčić, Sabina Glasovac, Bojan Glavašević, Nikola Grmoja, Domagoj Hajduković, Ivana Kekin, Marin Miletić, Anka Mrak Taritaš, Romana Nikolić, Dalija Orešković, Božo Petrov, Marijana Puljak, Sanja Radolović, Nino Raspudić, Urša Raukar Gamulin. Naveli su i kako su oštećenja na mjestima ovih zastupnika, ali nisu nužno svi navedeni sjedili na svojim mjestima.

- Dosad nismo zabilježili slučaj počinjenja materijalne štete na saborskoj imovini u ovom obliku i na ovaj način od strane saborskih zastupnika, a kako saborske službe nisu u mogućnosti načiniti samostalnu procjenu štete, za to će biti potrebna profesionalna procjena, nakon koje će se pristupiti popravku u skladu s preporukama struke - izvijestila je saborska Služba za medije.