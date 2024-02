Stručnjak za 24sata o požaru u Valenciji: 'Ovakva fasada lako gori i stvara otrovne plinove'

Vatra se širila tako brzo da je sve izgledalo kao scena iz apokalipse. Čula sam kako pucaju prozori, odjekivale su detonacije, a dijelovi zgrade samo su padali na tlo. Ljudi su skakali kroz prozore.

Izjavila je to za BBC Siena Swirte, svjedokinja katastrofalnog požara, koji je u noći na petak progutao neboder od 14 katova u španjolskoj Valenciji. Zasad su u njemu poginuli četvero te traže još 15 nestalih. Među nestalima je, kako navode lokalni mediji, i obitelj koja ima bebu staru 15 dana te trogodišnjeg dječaka. Ozlijeđeno je 14 ljudi, od čega šest vatrogasaca. Temperatura u zgradi je nakon gašenja i dalje previsoka da bi potražni timovi mogli raditi.

Španjolski inženjeri za brzo širenje požara krive fasadu, koja se sastojala od aluminijskih ploča s poliuretanskom pjenom. Vjeruje se da je širenju požara pogodovao i jak vjetar koji je na tom području puhao brzinom 60 kilometara na sat.

Stanar drugog kata zgrade rekao je za TV kanal La Sexta da se plamen proširio brzo nakon što je požar izbio, navodno na četvrtom katu.

- Vatra se proširila u roku od 10 minuta. Nikad nisam vidio takav požar, da nešto tako brzo gori. Ljudi su na balkonima, to su nove zgrade, ne razumijem kako se ovo događa - rekao je stanar.

Lako zapaljive fasade

Ne ulazeći u konkretan slučaj, jer nema dovoljno podataka, Miodrag Drakulić, predsjednik Hrvatske udruge za zaštitu od požara, pojasnio je kako su navedene fasadne ploče izrazito zapaljive.

- To je lagani materijal te je tehnološki jednostavan za proizvodnju. Cijena mu je niska i komercijalno je dostupan. Problem je što on proizvodi otrovne pirolitičke plinove i u požaru jako dimi. Najgori takav slučaj požara imali su u Londonu u Greenfell toweru. Goriva izolacija, s nizom drugih problema, dovela je do katastrofe - pojašnjava Drakulić i kaže kako se ona u Hrvatskoj ne koristi.

Puno bolja opcija je, kaže, postavljanje mineralne vune, odnosno drugog odgovarajućeg negorivog materijala. One su teže i zahtijevaju kvalitetniji pristup montaži. Dodao je kako je Hrvatska, za razliku od drugih zemalja, rigoroznija u svojim pravilnicima.

- Mi imamo šest skupina građevina te je za svaku propisana kvaliteta materijala. Osim toga, svaka građevina viša od 22 metra mora imati negorivu fasadu - kaže Drakulić.

Španjolski premijer Pedro Sanchez. jučer je posjetio Valenciju.

- Užasnut sam požarom. Želim prenijeti svoju solidarnost svim pogođenim ljudima i priznanje svom osoblju za hitne slučajeve - kazao je.