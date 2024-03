Stručnjak za odnose s javnošću: 'Plenković je manje srozao svoju sliku nego Milanović...'

Stručnjak za odnose s javnošću IDS-a Krešimir Macan za N1 komentirao je raspuštanje Hrvatskog sabora te o mogući datum održavanja parlamentarnih izbora.

- Ovo mi je prva kampanja na parlamentarnim izborima i sad radim za IDS. Nama paše da Radnička fronta ne ide sa SDP-om jer je Katarina Peović jaka u Rijeci i može učvrstiti četvrti ili peti mandat SDP-u. Svaki postotak znači SDP-u - rekao je Macan.

Zatim je komentirao posljednji saziv Hrvatskog sabora.

- Mislim da smo u kvaliteti Sabora otišli dolje. Rasprave su prije bile uljudnije i kvalitetnije. Ovaj saziv Sabora je bio kao od 1. do 4. razreda osnovne škole. Predsjednik Zoran Milanović je totalno spustio tu razinu komunikacije, a kad vidi žaba da konja potkivaju pa ona digne nogu. Ako može predsjednik i drugi onda se i saborski zastupnici žele pokazati svojim šefovima. Premijer Andrej Plenković je manje srozao svoju sliku nego Milanović, ali Milanović možda manje šteti. Istraživanja i dalje govore da je Milanović dobar zabavljač, ali da mu prigovaraju da to nije način izražavanja predsjednika. U popularnosti je najpopularniji, ali je prešao crtu gdje građani misle da dobro radi svoj posao. Plenković mora zbog svojih odgovarati. Milanović ne bi trebao aktivno sudjelovati u kampanji. Naštetit će poziciji koju je počeo graditi Peđa Grbin. Čim se on digne, evo Milanovića koji se digne i svi ga komentiramo. Ako Milanović ide u sljedeći mandat neka pusti oporbu da radi svoje. Trebat će mu jaka podrška na sljedećim izborima. On valjda računa da će u drugom krugu svi lijevi glasati za njega, a možda ostanu doma - rekao je

Stručnjak je kazao da bi kraća kampanja odgovarala HDZ-u, dok duža opoziciji jer ona još nije spremna.

- Intencija zakonodavca kad se održavaju izbori je da oni padaju na neradni dan kako bi što više ljudi moglo izaći na izbore. Ja sam za što dulju kampanju i da se održe u nedjelju. Imamo neku tradiciju i idemo je se držati - rekao je