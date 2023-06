Stručnjak za radikalnu desnicu: 'Sve je snažnija radikalizacija i politizacija političkih skupina'

Kršćanska desnica je vrlo vidljiva u Europi, iako s drugačijim obilježjima od svojega sjevernoameričkog parnjaka. Usprkos zajedničkom ideološkom okviru, strategiji, pa čak i financijskim i organizacijskim vezama s američkom kršćanskom desnicom, bitno je prepoznati različite povijesne, kulturne i političke krajobraze Europe i načine na koji oni utječu na kršćansku desnicu, kazao je za portal Tockazarez.hr Gionathan Lo Mascolo, stručnjak za radikalnu desnicu i politički savjetnik.

Usporedio je kršćansku desnicu u Europi s onom u SAD-u.

- U usporedbi s njezinim mnogo vidljivijim parnjakom u SAD-u, očekivanja od kršćanske desnice u Europi su drugačija te je stoga i manje zamjetna te može neometano djelovati u sjeni javnoga pogleda. No, ako znate gdje trebate gledati, utjecaj i moć tih aktera, organizacija i mreža postaje očit. Kršćanska desnica igra glavnu ulogu u usponu i očuvanju moći u zemljama kao što su Poljska i Mađarska, gdje vlade aktivno ometaju vladavinu prava i liberalnu demokraciju. U Rusiji je kršćanska nacionalistička ideologija „Ruski Mir“ ili „Ruskoga svijeta“ služila kao ključno opravdanje ruske agresije na Ukrajinu. Naše je istraživanje pokazalo raširenu mrežu financijske podrške koja dolazi i iz SAD-a i iz Rusije, kao i primjerice raspodjela javnih sredstava koji se preusmjeravaju na te pokrete. Ta zamršena mreža ukazuje na značajna sredstva i strateško savjetovanje tih skupina koje sve snažnije utječu na europsku politiku i društvo - ističe.

Antirodni aktivizam

Objašnjava kako pokreti kršćanske desnice u Europi snažno naglašavaju očuvanje i obranu onoga što smatraju tradicionalnim vrednotama i ulogama.

- Ovi naglasci se uvelike uvode putem antirodnog aktivizma. Oni tvrde da rodna jednakost, reproduktivna prava žena i prava LGBTQ+ osoba predstavljaju prijetnju svetosti strukture „prirodne“ obitelji. Posljedično tome, ti pokreti ulažu velike lobističke napore da se suprotstave progresivnim politikama i zakonodavstvu o ovim pitanjima i često ulaze u saveze s političkim akterima koji dijele njihove konzervativne stavove - ističe i dodaje:

- Također, valja zamijetiti i uspon kršćanskog nacionalizma. Ova ideologija uspijeva kada se teren pripremi tako što se rodna pitanja stave u središte zanimanja, a potom na red dolaze teme o kojima se prethodno nije razgovaralo. Instrumentalizacija religije u javnom i političkom području posebno je vidljiva u zemljama gdje je kršćanstvo isprepleteno s nacionalnim identitetom i gdje crkva često ima važnu ulogu u oblikovanju javnih politika i diskursa.

Osvrnuo se na reakcije crkava na istoku i zapadu Europe.

- Kao što pokazuje naša analiza, razlike između istočne i zapadne Europe posebno su vidljive u otpornosti spram stranih utjecaja i programa radikalne desnice. Nakon spuštanja Željezne zavjese, crkve u istočnoj Europi su imale važnu ulogu u uspostavi nacionalnog identiteta. Zbog toga one smatraju da im je, zbog liberalizacije društva, ugrožena društvena prevlast. Stoga su crkveni vođe u tim zemljama pokazali ranjivost prema desnoj retorici.

Spora reakcija vođa

- Zanimljivo je, no reakcije crkvenoga vodstva nisu toliko različite na istoku i zapadu. Crkveni vođe u svim denominacijama sporo su reagirali na ovu rastuću prijetnju iz nekoliko razloga. Zbog prevladavajućih narativa sekularizacije, pluralizacije i propasti, crkveni vođe su isprva pozdravili radikalizaciju i politizaciju u nadi da će to dovesti do rekristijanizacije njihovih zajednica. Ogromna je napast da se stvore savezi s desničarskim politikama kako bi došlo do vjerske obnove, iako do te obnove nije došlo u skladu s očekivanjima.

- U Hrvatskoj je većinska Katolička crkva, ali i mnoge druge crkve i vjerske zajednice, snažno podržala referendum protiv gay brakova, kao i pokušaje odustajanja od ratifikacije Istanbulske konvencije, a pred nama je i novi zakon o pobačaju. Svim tim pitanjima se bavi kršćanska desnica. Mislite li da većinska Crkva naprosto dijeli njihova stajališta ili postoji neka zajednička agenda?

Dotaknuo se i teme vezane uz javnu molitvu na glavnom zagrebačkom trgu, posvećenu moralu žena.

- Svakako je opravdana briga oko uspona kršćanske desnice, napose ako se njezino djelovanje isprepliće s političkim pitanjima. Sve snažnija politizacija i radikalizacija vjerskih skupina, što se vidi na primjerima SAD-a, Izraela, Indije i Europe, predstavlja potencijalni rizik koji se mora ozbiljno shvatiti kada procjenjujemo mogući utjecaj takvih manifestacija - poručio je stručnjak.