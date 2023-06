Uzinić: 'Osjećam se postiđeno. Važno je da žrtve čuju kako smo na njihovoj strani u ovom trenu'

Puno je bilo ovih dana raznih intervenata u medijima, želim poslati jasne poruke i to me dodatno iscrpljuje, ali smatram da je vrijedno truda, da je važno da žrtve čuju da smo na njihovoj strani, da im pomognemo da se suoče s onim što im se dogodilo i da na taj način pokušamo vratiti povjerenje u Crkvu koje su, zbog svega što im se dogodilo izgubile, rekao je u HRT-ovoj emisiji "Riječ i život" riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić.

- Osjećam se postiđeno, nekako se sam vidim u onima koje žrtve promatraju kao svoje zlostavljače budući da predstavljam istu zajednicu - Uzinićeva je poruka.

Uz njega gostovali su prof. Josip Bošnjaković s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu te kanonski pravnik vlč. Ilija Jakovljević koji su govorili na temu pedofilije među klerom.

- Komunikacija u tom trenutku kreće od slušanja, smatram da nadbiskup Uzinić kreće od tih osoba koje su preživjeli to teško iskustvo, da njih želimo čuti, da budemo na neki način i njihov glas koji je dugo bio zatomljen, neki se nisu usudili govoriti. Ta komunikacija je potrebno da bude transparentna, otvorena, uvijek iz polazišta onih koji su slabiji u tom trenutku u konačnici to je i samo poslanje Crkve - istaknuo je Bošnjaković.

'Važno se suočiti s istinom'

Uzinić rekao je kako je važno suočiti se s istinom i kako je to u interesu svih svećenika, a velika većina su takvi koji vrijedno i predano vrše svoje poslanje.

Jakovljević pozitivno gleda na transparentnu komunikaciju te ističe kako problem s osobnim podacima koji su izneseni treba gledati kroz određenu perspektivu.

- Ne smijemo u ime zakona o zaštiti osobnih podataka, da se iza toga skrivaju određene osobe, da bude da su svi to počinili, da su svi svećenici jednaki, mislim da onaj tko je počinio određeno kazneno djelo, on je počinio štetu cijeloj crkvi i mora biti prokazan da je to taj, a ne neki NN i onda ide stvaranje određenih psihoza među svećenicima u društvu- Tko je taj? - naveo je vlč. Jakovljević.