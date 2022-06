Stručnjak za sigurnost o čestim dojavama o bombama: 'Sve to upućuje na nekoga tko se igra'

Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila komentirao je dojave o bombama u trgovačkim centrima u Zagrebu koje stižu već tjednima. Dvije eksplozivne naprave aktivirane su tijekom vikenda - na zagrebačkoj Trešnjevci gdje je prošlo bez žrtava i u Vukovaru gdje je teško ozlijeđen muškarac (73).

- Dok god su prijetnje lažne, nije stvarna opasnost za građane, i to je dobro. Međutim, svakako je riječ o uznemiravanju građana. Sigurno nikome nije ugodno kada dođe u trgovački centar, posebno ljudima s djecom, da odjednom moraju hitno izaći, evakuirati se pod prijetnjom. Mi smo tu u kaznenoj zoni, govorimo o kaznama zatvora od dvije do pet godina. A ako bi i došlo do situacije da se dogodi neka eksplozija, onda smo vrlo izvjesno u kaznenoj sferi terorizma. Trgovački centri tu imaju štete minule dobiti jer nisu radii po nekoliko sati svaki dan kad je bila dojava. Oštećen je i državni proračun jer je sigurnosna služba, dakle policija, dodatno angažirana, plus policijski psi i vodiči - objasnio je Cvrtila za HRT.

Poručio je kako je prije nekoliko tjedana svjedočio kaosu u trgovačkom centru nakon takve dojave jer su ljudi pokušali automobilima otići i sve je bilo blokirano.

- U takvim situacijama ljudi moraju spašavati svoj život, a automobile ostaviti. Za takve se situacije trgovački centri moraju pripremiti. Trebali bi imati osobu za sigurnost i dobro pripremiti evakuacijski plan - rekao je.

'Čini mi se da se netko igra'

- Još prije dva mjeseca su počele dojave u Srbiji i Crnoj Gori, i ono što je zanimljivo je da je teško locirati određeni objekt. Da kažemo da su to škole ili fakulteti, netko ima ispit, mogli bismo reći da je zbog toga dojava. Da su sudovi, mogli bismo reći da imamo neka suđenja, da je određena vrsta centara, mogli bismo reći da je konkurencija. No ovdje netko zaista šara, imamo škole i trgovačke centre, sudove. Imamo i različite zemlje. Ne možemo reći ni da je Rusija jer smo se svrstali na stranu Zapada. I mene to upućuje na nekoga tko se igra, na nekog avanturista ili nekoga tko ima zdravstvenih problema - rekao je.

Istaknuo je kako se eksplozije na Trešnjevci i u Vukovaru ne mogu povezati s lažnim dojavama u trgovačkim centrima. Na obje lokacije su mete bile fizičke osobe ili njihova imovina pa se, objašnjava Cvrtila, u tome traži motiv napadača, kao i sam napadač.

Poručio je kako je moguće da se radi o novim ekipama koje se bore za prestiž u krim-miljeu.

'Novac u bankomatima još nije zaštićen kako bi trebao'

Komentirao je i eksplozije bankomata.

- Svi oni koji imaju bankomate u zgradi više ne spavaju mirno, nakon učestalih pljački. To je loše. Problem je što novci u sanducima, bankomatima, u nekima već jesu, ali u mnogima nisu zaštićeni na nakon kako se radi kod prijevoza novca. Kod neovlaštenog ili nasilnog otvaranja kutije novac se oboji pa postane neiskoristiv ili se kemijski uništi. Došlo je do izmjene Zakona o novčarskim institucijama da se do druge godine ugradi u sve bankomate takva tehnička zaštita - rekao je.

Cvrtila je istaknuo i kako su zračne luke manje ranjive od trgovačkih centara pa objasnio da je to zato što imaju postavljenu jaku sigurnosnu situaciju.

- Slični situaciju smo imali na zagrebačkom Općinskom sudu u Zagrebu u Vukovarskoj. No otkad se uspostavila jaka sigurnost, više ne evakuiramo. Sugeriram da to naprave lučke kapetanije, odnosno brodari koji prevoze vozila itd. U trgovačkim centrima je to jako teško napraviti. Moji neki prijedlozi su išli u tom smjeru prije nekoliko godina, u vrijeme terorističkih napada po Europi. Međutim, vi biste sad trebali zatvoriti sve ulaze ili na njih postaviti protueksplozivne detektore plus zaštitare i mislim da je to golem trošak koji si trgovački centri ne mogu priuštiti, osim ako ne bude drugog rješenja. Neke države imaju takva rješenja. Kod nas se sigurnost još uvijek smatra troškom, dok je na Zapadu to dodana vrijednost jer građani radije dolaze onamo gdje se osjećaju sigurno - rekao je.

Najčitaniji članci