Stručnjak za sigurnost o slučaju s Rebra: Kamere napadača ne mogu zaustaviti, nema kontrola

Mislim da sigurnost u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama nije na zavidnoj razini, tako je slučaj iz KBC-a Rebro komentirao stručnjak za sigurnost te bivši načelnik kriminalističke policije Željko Cvrtila.

Podsjetimo, u utorak je muškarac sa startnim pištoljem prijetio u zagrebačkoj bolnici Rebro. Ljudi su bili zaključani u ordinacijama, a policija je pregovarala s muškarcem. Pacijenti koji su se u tom trenutku zatekli u bolnici rekli su nam kako ih je osoblje bolnice zaključalo te da su poslije iz bolnice izlazili kroz prozore. Na kraju se muškarac s majicom na kojoj su bile oznake HOS-a predao. Cvrtila kaže kako u hrvatske bolnice može ući svatko, da nema posebnih kontrola koje bi spriječile ovakve incidente.

- Imate kontrolu za parking, ali nikakve konkretne preglede nemate. To se može riješiti tako da bolnice i ministarstvo ulažu u sigurnost, prvo da angažiraju nekog da napravi procjenu trenutne situacije, da se vidi gdje smo. Nakon toga treba sastaviti procjenu, nekakav plan kako to riješiti - kaže Cvrtila i dodaje kako nadzorne kamere nisu nikakvo preventivno sredstvo te da one ne mogu zaustaviti mogućeg napadača u njegovu naumu.

- Morate na neki način znati tko se, gdje, kad, kako i pod kojim okolnostima kreće unutar bolnice. Nismo mi kao u Izraelu, tamo na ulazu u bolnicu kontroliraju policija i vojska, imaju detektore metala i pregledavaju sve moguće. Mi na takvoj razini nismo, ali naša sigurnost nije na nekoj visokoj i zavidnoj razini - kaže stručnjak.

Ponovio je kako u hrvatskim zdravstvenim ustanovama praktički nema nikakve kontrole.

- Razlike između zaposlenika, pacijenata i onih koji se tako predstavljaju gotovo da nema. To je velik problem, to bi trebalo popraviti. U sigurnosni segment ne ulaže se dovoljno - zaključio je Cvrtila.