Stručnjak: Zapad nema odgovor na hipersonične rakete, lete 6 do 10 puta brže od brzine zvuka

Foto: Reuters/Pixsell/Youtube

Za sada nema odgovora na to oružje, radi se o projektilima koji lete brzinama od 6 do 10 macha, dakle brzinama 6 do 10 puta većima od brzine zvuka i još k tome manevriraju, kaže stručnjak Marinko Ogorec

Marinko Ogorec, stručnjak sigurnosne politike Veleučilišta Velike Gorice gostovao je u u studiju televizije Večernjeg lista te analizirao stanje na ukrajinskom ratištu, geopolitičke odnose, opciju uvođenja obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj... POGLEDAJTE VIDEO: Rusi ispaljuju termobarične rakete Posebno se osvrnuo na hipersonično oružje, koje Rusi, kako su i sami potvrdili, koriste u Ukrajini. - Oni imaju dva operativna sustava hipersoničnog oružja, Avangard i Kinžal. Naravno, rade i na novima koji su u više-manje u eksperimentalnoj fazi. Radi se o oružju najnovije generacije, pa je teško reći koliko ga imaju jer je to vrlo povjerljiv podatak. Ne vjerujem da ga imaju puno kao klasičnog naoružanja, ali činjenica je da ga proizvode - kazao je Ogorec pa dodao: - Za sada nema odgovora na to oružje, radi se o projektilima koji lete brzinama od 6 do 10 macha, dakle brzinama 6 do 10 puta većima od brzine zvuka i još k tome manevriraju. Za sada je vrlo teško reći kada će se takvi sustavi moći rušiti, za sada ne, Zapad nema odgovore na njih. Podsjetimo, hipersonične rakete uništile su veliko podzemno skladište u kojem su se nalazile ukrajinske rakete i zrakoplovno streljivo, rekli su ruski dužnosnici. Rusija kaže da je prvi put upotrijebila svoje najnovije hipersonično oružje u Ukrajini. Ubrzo se na Twitter računu ruskog ministarstva obrane pojavila snimka navodne uporabe hipersoničnog oružja. - Uništenje skladišta oružja Oružanih snaga Ukrajine udarom visokopreciznog raketnog oružja. Vidimo točan pogodak podzemnog hangara oružjem i streljivom- napisalo je u opisu rusko Ministarstvo obrane. Rusija je ponosna na svoje napredno oružje, a predsjednik Vladimir Putin je u prosincu rekao da je Rusija svjetski lider u hipersoničnim projektilima, čija brzina, manevriranje i visina otežavaju praćenje i presretanje. Rakete su dio serije oružja predstavljenog 2018. godine. Rusija je prvi put upotrijebila hipersonični projektil tijekom svoje vojne kampanje u Siriji 2016. godine. Putin je raketu ''Kinžal'' nazvao "idealnim oružjem" koje leti 10 puta brže od zvuka i može svladati sustave protuzračne obrane. >>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu pratite ovdje<< Najčitaniji članci