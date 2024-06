Stručnjakinja o Bartulici: 'Priča o Ferarriju nije dobra, mogla bi naštetiti Domovinskom pokretu'

Ovo što je danas izašlo sa tim vlasnikom Ferrarija, to sigurno nije dobro za gospodina Bartulicu. Mislim da je on komunikacijski gledano od početka vrlo loše vodio komunikaciju oko te afere. Prije svega nije izašao sa jasnim činjenicama. On je mogao iskomunicirati sve to što se događalo oko te kuće adekvatno i ta afera onda možda ne bi dobila tako veliku medijsku pažnju. S druge strane, ta medijska pažnja je sigurno na neki način i motivirala njegove birače - komentirala je Ankica Mamić, komunikacijska stručnjakinja, Stjepu Bartulicu i njegov dolazak Ferarrijem u izborni stožer za Otvoreno.

Politolog Pero Maldini rekao je kako nije bilo za očekivati da će biti veliki izlazak na Europske izbor te da se najviše promovirala priča o tome koliko zastupnici imaju plaću, umjesto toga tko su kandidati za EP i jesu li sposobni zastupati politike koje se tiču naše zemlje i našeg svakodnevnog života.

- S obzirom koliko je kampanja za Parlamentarne izbore bila burna i koliko je izazvala motiviranost birača, nije bilo za očekivati da će tako zamorene stranke i stranački kandidati u kampanji za Europski parlament u toj kampanji koja je bila blijeda, i nedovoljno vezana za europske politike i ono što su zapravo ti akteri trebali pokazati, a zapravo nisu, ili vrlo malo, jer to nije došlo do običnog čovjeka, a to je koje europske politike bi se trebali predstavljati, za koje bi se trebali zalagati na način da taj prosječan građanin može razumjeti što to donosi našoj zemlji, što to donosi svakodnevnom životu, rekao je.





Smatra kako su mediji najviše promovirali priču o tome koliko zastupnici imaju plaću. Ankica Mamić smatra kako je priča o plaćama dio problema koji je odbio građane da izađu na izbore.



- Ne možete vi u šest tjedana kampanje građanima objasniti što vi zapravo tamo radite za tu veliku plaću. Nekako se činilo kroz ovih proteklih pet godina da hrvatski građani zapravo nisu percipirali što naši zastupnici tamo rade. Jedino što je bilo u medijskom prostoru dostupno općoj javnosti je Nutella koja je i polučila 83 tisuće preferencijalnih glasova gospođi Borzan. Nažalost, ostali naši europarlamentarni zastupnici, alocirane budžete upravo za tu svrhu nisu dobro koristili. Jako je važno građane educirati o tome što naši zastupnici tamo rade. Hrvatski građani nisu svjesni da, osim kvalitete Nutelle i odluke koje se izravno vide na hrvatskom budžetu, na ključnim politikama, su zapravo politike koje se donose u Bruxellesu pa se tako i izglasavaju u europskom parlamentu, istaknula je.

Kristijan Sedak, komunikolog, Hrvatsko katoličko sveučilište rekao je kako je parlamentarna kampanja dovela do iscrpljenosti političkih stranaka, dužnosnika, volontera, i ne samo u fizičkom smislu nego i kreativnom i financijskom.





- Nismo baš previše kreativni kad treba formulirati poruke za europske izbore i da često radimo već na prvu, imamo nekoliko uvjeta za tu poruku, prvo je da to će bude s europske razine. Često političari tu love u mutnom s obzirom na građani ne znaju, onda pokušavaju s nekim temama koje po njihovoj maslovljevoj hijerarhiji potreba udaraju niže i jesu mobilizacijski jake, ali nisu s europske razine. S druge strane traži se nekakva poruka koja ima taj mobilizacijski potencijal, ali koja opet ima diferencijaciju u odnosu na druge stranke. Lako je privući i zašto smo imali veliku izlaznost na parlamentarnima gdje se vidjelo da bi svaki glas mogao odlučivati i biti prevaga, a ovdje je teško iz nekoliko razloga, prvo zato što nismo imali takva sučeljavanja, takvu blisku nekakvu situaciju gdje bi ljudi mislili da mogu utjecati na same rezultate. A s druge strane pitanje je što mala država kao Hrvatska koja na koncu ima 12 parlamentarnih zastupnika, koju to poruku obećava da tih 12 ili onaj jedan koji ja mogu dobiti, koji je realan, to je isto jako važno da ostanemo unutar realnosti, da to ne budu nekakva obećanja koja odmah birači ocijene kao nevjerodostojna, da jednostavno mogu nešto učiniti u samom parlamentu, rekao je.

Maldini se osvrnuo i na izbor Stjepe Bartulice.





- S obzirom na ovaj skandal koji su uglavnom mediji lansirali, gdje je on sam višekratno rekao da to dolazi sa ljevice, ja sumnjam da to dolazi s ljevice, jer on nije ljevici konkurent, on je bio konkurent nekome sa desnice. Dakle, vrlo vjerojatno da je tamo izvor ovih informacija. Na kraju, on je uspio napraviti od cijele te priče od sebe žrtvu i sasvim sigurno kod onog dijela svojih birača ili tog tipa birača stvoriti jednu empatiju koja je možda i dodatno mobilizirala da mu daju dodatni broj glasova. Vjerujem da su to dva razloga koje mogu objasniti ovaj visoki skor koji je dobio, rekao je.

Mamić smatra kako je dolaskom u Ferrariju poslao poruku onima koji su ga, po njegovom mišljenju, neopravdano napadali.



- On je nekoliko puta ponovio da je on svaki euro ili sav novac koji ima zaradio pošteno i zakonit. Ovo što je danas izašlo sa tim vlasnikom Ferrarija, to sigurno nije dobro za gospodina Bartulicu. Mislim da je on komunikacijski gledano od početka vrlo loše vodio komunikaciju oko te afere. Prije svega nije izašao sa jasnim činjenicama. On je mogao iskomunicirati sve to što se događalo oko te kuće adekvatno i ta afera onda možda ne bi dobila tako veliku medijsku pažnju. S druge strane, ta medijska pažnja je sigurno na neki način i motivirala njegove birače, rekla je.





Istaknula je i kako najnovije informacije oko vlasnika Ferrarija nisu dobre, te da bi mogle naškoditi i Domovinskom pokretu. Sedak je rekao da se Domovinski pokret već na neki način ogradio od Bartulice zbog afera.



- Mislim da su tu možda čak i loše napravili. Da bi puno bolje prošli, da su na neki način stali u obranu ili napravili branu prema napadnim medijima, koji su do maksimuma digli vidljivost Bartulici i na taj način mu u stvari koristili. To se opet pokazalo da su mediji ovdje i politički subjekti, jer su oni krenuli s tom temom. Kad bih morao pogađati otkud to dolazi, ne bih rekao iz desnice, mislim da je to iz vlastitih redova, jer tamo postoje određena previranja još od kada gospodin Radić nije, ili nisu donijeli odluku da on bude u samoj vladi.





- Pitanje je da je to netko drugi možda napravio s crvenim Ferrarijem, kako bi to bilo primljeno. On je do sada gradio imiđ jednog ozbiljnog političara i onda je došlo do velike diskrepancije. Ali ako gledamo samo crveni Ferrari, na stranu ostavimo vozača za kojeg saznat ćemo je li znao, nije znao itd., je li to dio poruke, meni se crveni Ferrari čini kao zanimljiva provokacija i to uspjela provokacija koja je izazvala polemiku, u kojoj je podijelila javnost, koja je na koncu postala viralna. Tako da je skrenula i pozornost sa nekih drugih stvari da se manje priča o detaljima, rekao je.