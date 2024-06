Velika bahatost: Bartulicu je u Ferrariju dovezao čovjek koji je osuđen za pokušaj ubojstva

Stephena Bartulicu u nedjelju su birači izabrali u EU Parlament kao predstavnika Domovinskog pokreta. Prilikom dolaska u stožer stranke sve je iznenadio nakon što se dovezao u crvenom Ferrariju.

Pokretanje videa... 00:17 Stjepo Bartulica u Ferrariju | Video: Denis Mahmutović/24sata

Bartulica nije vozio luksuzni automobil već je to bio višestruko osuđivani Ivko Marić, tu je informaciju do sada objavilo više medija. On ima 45 godina i vlasnik je roštiljarnice ‘By the Way‘ u Zagrebu, a rođen je u Doboju.

Index piše kako je Marić, prema presudi Županijskog suda u Zagrebu, 2013. osuđen za pokušaj ubojstva i tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju. Pravomoćno je osuđen na kaznu zatvora od 4 godine i 3 mjeseca.

On je 31. srpnja 2011. u Jalševcu Nartskom, prišao muškarcu, pitao ga "u čemu je problem" te potom udario šakom u predjelu glave, a potom ga nožem ubo u leđa. Život je muškarcu spasila hitna medicinska intervencija.