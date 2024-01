Struka upozorava: Odgovornost za loš sustav je na ministarstvu; Institucije često djeluju za sebe

Ova smrt tendenciozno se želi pokazati kao krah sustava socijalne skrbi, a ne odgovara činjeničnom stanju, kazao je ministar socijalne skrbi Marin Piletić govoreći o smrti dječačića iz Slavonskog Broda. Navodi da nije bilo konkretnog elementa koji bi upućivao na to da je dijete potrebno žurno izdvojiti iz obitelji.

- Stječe se dojam da je smrt ovog djeteta rezultat nečijeg nečinjenja, nebrige i zanemarivanja. To nije slučaj. Danas je naša inspekcija poslana na teren, i u Zavod za socijalni rad i kod svih pružatelja usluga koji su bili dio postupka i, kad stigne nalaz, bit ćete obaviješteni - rekao je ministar i ponovio kako je dijete umrlo prirodnim putem te da nema potrebe nekome prebacivati smrt.

Naveo je kako je Zavod za socijalni rad pokrenuo postupak da se roditelje liši prava na stanovanje, a na pitanje koliko inače traju takvi postupci odgovara kako o tome odluku donosi sud.

- Ja kao ministar, pa čak ni ministar pravosuđa, ne može definirati rok u kojem će sudac donijeti odluku - kazao je.

Piletić je priznao kako postoje poteškoće sa smještajnim kapacitetima, ali da intenzivno rade na proširivanju kapaciteta.

Od slučaja Nova Gradiška i Pag povećan je broj izdvajanja djece iz obitelji, kaže nam Jasna Ćurković Kelava, ravnateljica Centra za djecu Zagreb, no podatak o 500 djece koja u ovom trenutku trebaju smještaj čini joj se malo pretjeranom.

- Pregledala sam knjigu sa zahtjevima našeg povjerenstva za prijem i nisam našla da je za dijete s objavljenim inicijalima iz Slavonskog Broda od nas tražen smještaj iako je praksa da se traži od svih - navela je Ćurković Kelava.

Budući da nema sve relevantne informacije, nije mogla komentirati je li trebalo tražiti i zašto nisu za dječačića koji je preminuo i njegovu braću tražili žurni postupak izdvajanja iz obitelji.

- Neobično mi je da se, ako su točno opisani uvjeti života, nije išlo na žurno izdvajanje. No postupak ovisi o procjeni Centra za socijalnu skrb, koji ima uvid u stanje, i samog suda - kazala je.

Ćurković Kelava napominje da, kad god je riječ o žurnom izdvajanju, za tu djecu pronalaze odgovarajući smještaj.

- Mi primamo uglavnom svu djecu koja su žurno izdvojena. Sad imamo 80 djece, a kapacitet je 61, i prekapacitirani smo, uglavnom zbog žurnih izdvajanja - navodi.

Ćurković Kelava kaže da se u sustavu otvaraju novi smještajni kapaciteti. Njihov dom trebao bi uskoro otvoriti svoja vrata na Jarunu, gdje će biti mjesta za 24 djece.

- Odgovornost za loš sustav prvenstveno treba snositi Ministarstvo kao osnivači ustanova te kao oni koji su krenuli u proces deinstitucionalizacije, ali bez razvoja drugih usluga u zajednici kao i alternativnih smještajnih kapaciteta. Odgovoran je nesposobni i neodgovorni sustav koji je modusom provođenja transformacije i reforme sustava doveo do nemogućnosti zbrinjavanja djece, s krajnjim ishodom nepružanja zaštite djeci. Odgovornost stručnih radnika je provesti postupak, procijeniti najbolji oblik zaštite i realizirati ga. Odgovornost društva / države /sustava je osigurati brigu za djecu kroz potrebne resurse - kažu u Inicijativi "Od šutnje do promjene".

'Više od dvije godine upozoravamo, ali uzalud'

Napominju kako je u protekle dvije godine više Centara za socijalnu skrb sa područja Republike Hrvatske (sada Područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad) obraćalo nadležnom ministarstvu, ministru, komorama i udrugama djelatnika iz sustava socijalne skrbi te sindikatima iz sustava socijalne skrbi upozoravajući i tražeći pomoć radi rješavanja problema nedostatka smještajnih kapaciteta za one najmanje i najugroženije kategoriju naših korisnika, ali uzalud. Do dan danas, na niti jedno pismo, na niti jedan dopis, na niti jedan zahtjev nije odgovoreno.

Upozoravaju da se za svako pojedino dijete kojem je potreban smještaj svaki puta mora slati pismeni zahtjev iako je dan prije negativno odgovoreno na usmeni zahtjev djelatnika. Djelatnici nestaju u raljama administracije, a s njima i dobrobit djeteta.

- Zatvaramo oči na razvojne rizike koje vidimo u obitelji, jer bi izdvajanjem djece, koja se odvajaju od roditelja kakvi god oni jesu, trauma za njih je neupitna, istoj omogućili ako imamo sreće smještaj u pretrpanim boravcima „domova„, spavanje na pomoćnim ležajevima po kuhinjama te nakon toga ih kao rakovu djecu najčešće razdvajamo i šaljemo po cijeloj Hrvatskoj. Najčešće im osim odvajanja od roditelja „priuštimo“ i odvajanje od braće i sestara. Zaslužuje li ijedno dijete takvu „izdaju„ u roku od 10 dana. Izdaju roditelja te izdaju struke koja se kune u njihovu dobrobit - kažu u Inicijativi.

Ističu kako već dvije godine upozoravaju nadležne da će se dogoditi tragedija nakon koje će se krivac tražiti među stručnim djelatnicima odjela za djecu, mlade i obitelj iako su isti poduzeli sve što je bilo u njihovoj moći da zaštite najmlađe korisnike ovog sustava, ali sustav im to nije dopustio.

- Sustav socijalne skrbi je razoren, devastiran i ogoljen do kosti kada nije sposoban smjestiti jedno, dvoje ili troje djece kojima je taj smještaj potreban - poručuju.

Obveza nadležnog ministarstva je da stručnim djelatnicima osigura uvjete za rad, a to podrazumijeva i da stručni djelatnici ne moraju izlaziti u javnost kako bi pronašli mjesto u domu ili u udomiteljskoj obitelji za kojem je to mjesto potrebno. Nažalost, nadležno ministarstvo to već godinama nije u stanju učiniti, a broj djece kojima je potreban smještaj, smještaj kojeg nema, iz dana u dan sve više raste.

A koliko je djece trenutno na tzv. "listi čekanja" i koliko se prosječno čekaju na smještaj iz inicijative napominju kako je to teško procijeniti.

- Smatramo da možemo baratati s brojkom od minimalno 500 djece na području cijele države (pogotovo ako uzmemo u obzir svu djecu - djecu bez odgovarajuće rod skrbi, djecu s poteškoćama u ponašanju, djecu s intelektualnim i općenito zdravstvenim smetnjama). Zakonska odredba da se kod podnošenja prijedloga sudu mora navesti ime udomitelja ili ustanova kojoj se predlaže povjeravanje djeteta u bitnom otežava donošenje odluka o smještaju djece, jer produžava postupak, budući nema mjesta. Uz lošu međuresornu suradnju za koje je zaduženo ministarstvo, dugotrajne sudske postupke i nepostojanje smještaja ne možemo reći da su naša djeca zaštićena - poručuju.

'Ključni problem neusklađenost sustava?

Dječji psihijatar iz Opće bolnice Slavonski Brod Jugoslav Gojković ključnim problemom smatra neusklađenost sustava koji skrbi o djeci.

- Mi imamo niz institucija koje djeluju često sami za sebe. U posljednje vrijeme postoji bolja komunikacija, no to je vrlo često na inicijativu pojedinaca iz sustava, kojih je premalo. Bilo je pokušaja da okupimo sve udruge, ustanove i stručnjake koji brinu o djeci, no bez nekog uspjeha. O problemima se govori tek kad izbije, da tako kažemo, neki "požar" dok u međuvremenu ostaju ispod radara - smatra Gojković.

Općenito govoreći kaže da ako roditelji nisu adekvatni u brizi zanemaruju signale koje dijete upućuje zbog čega dijete pati.

- To može dovesti do zapuštanja usvajanja određenih vještina u komunikaciji ili javljanja jedne vrste razvojnog zaostajanja. Dijete koje ne dobiva zadovoljenje potreba je, na određeni način, deprivirano te može razviti određene načine ponašanja koje je kasnije dosta teško ispraviti ili unaprijediti. Neki udomitelji znaju uočiti te nedostatke te dovode djecu kako bi im se pomoglo te ako je riječ samo o odgojnom zanemarivanju uz adekvatnu brigu i njegu ta djeca napreduju i to se vidi - kaže dr. Gojković.