Strukovna zanimanja pravi su dragulj koji treba stalno brusiti

Trogodišnji smjer za automehaničara u delničkoj srednjoj školi u ove dvije godine upisale su čak četiri djevojke. Iako nisu ni prve ni jedine u Hrvatskoj koje uče za “muško” zanimanje, osvježavajuća je vijest da se sve više briše upravo ta granica muško-ženskih zanimanja. Kako tumači profesor na tom programu, automobili više nisu toliko mehanički i tehnički zahtjevni strojevi, sve više je tu riječ o elektronici i “finim” popravcima, pa je i djevojkama lakše snalaziti se u tim poslovima. Osim brisanja tih granica, posljednjih je godina sve veći trend upisa strukovnih zanimanja, ne samo zato što učenici “nemaju drugog izbora” nego zato što ih takva zanimanja istinski privlače. Neki, poput naše mlade sugovornice Manuele, naslijedit će obiteljski posao, a drugi u strukovnim zanimanjima vide mogućnost bolje zarade, sigurnije i zanimljivije profesionalne karijere, ali i mogućnost napredovanja. Zato je važno unaprijediti strukovno obrazovanje do, recimo to tako, elitnih razina. Kurikularna reforma strukovnog obrazovanja donosi kvalitetne promjene, iako do uvođenja sljedeće godine treba ozbiljno “popeglati” nedostatke. Od manjka općeobrazovnih predmeta do usklađivanja kurikula s potrebama državne mature.

