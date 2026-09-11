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NESREĆA KRAJ VELIKE GORICE

Stučnjak o stravičnoj nesreći u Gorici: 'Vozio je sigurno duplo više na sat od dozvoljenog...'

Piše Veronika Miloševski,
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Stučnjak o stravičnoj nesreći u Gorici: 'Vozio je sigurno duplo više na sat od dozvoljenog...'
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Foto: Igor Soban/PIXSELL/Davorin Visnjic/PIXSELL
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U prometnoj nesreći poginulo je dvoje ljudi. Nesreća se dogodila na nadvožnjaku Velika Mlaka

Ovo je baš velika katastrofa. Teško za vidjeti. Auto se doslovno prepolovio, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao uznemirujuće fotografije prometne nesreće kraj Velike Gorice u petak ujutro.

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Dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći VIDEO
Dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

Prometna nesreća se dogodila oko 4.26 sati na nadvožnjaku Velika Mlaka u smjeru Velike Gorice. U nesreći je osobni automobil udario u stup javne rasvjete. U prometnoj nesreći poginulo je dvoje ljudi.

Zbog prometne nesreće bila je zatvorena Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice.

- Išli su iz Zagreba vjerojatno. Pretpostavljam da je bila velika brzina. Taman sam naišao kad je cesta zatvorena za promet, svi smo se morali okrenuti - dodao je čitatelj.

Velika Gorica: Dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći
Velika Gorica: Dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Definitivno se tu radilo o abnormalno velikoj brzini. Tu su i faktori da su bili noć i kiša. Autom je vjerojatno naletio na vodu i zbog takve brzine izgubio kontrolu, ušao u rotaciju i udario u stup. Ovo su relativno česte nesreće na taj način - rekao nam je prometni stručnjak Goran Husinec.

Dodao je kako je vozač vjerojatno vozio duplo više od dozvoljenog.

- Sigurno je bilo daleko brže od dozvoljenog, a daleko od prilagođenog. Po mraku i takvoj cesti najveća brzina je od 70 do 80 kilometara na sat. Zanijelo ga je, a on je motao volanom - rekao je Husinec.

Foto: Čitatelj 24sata

Dodao je kako vozači moraju znati da su ceste skliske kad pada kiša i vožnju tad moraju dodatno prilagoditi. 

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Komentari 2
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