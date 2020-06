Student u SDP-ovom call centru pozitivan na koronu - ispraznit će cijeli peti kat na Ibleru

U samoizolaciji je završilo 15 studenata iz call centra i na posao će doći tek kada im to epidemiolozi dopuste. Nisu bili u kontaktu s ostalim zaposlenicima, kažu u stranci

<p>U središnjici SDP-a na Iblerovom trgu, jedan od studenata koji radi u call centru pozitivan je na koronavirus, potvrđeno nam je u stranci. Zbog pojave virusa zatvoren je peti kat zgrade, koji će se dezinficirati. </p><p>- Sve koji su na tom katu, a riječ je o 15 do 16 ljudi poslali smo doma. Sada su u samoizolaciji i na posao će doći tek kada im to epidemiolozi dopuste - potvrdio je glavni tajnik SDP-a <strong>Nikša Vukas</strong>. </p><p>U SDP-u kažu kako studenti koji rade u call centru nisu imali kontakte s ostalim zaposlenicima. </p><p>Podsjetimo, jučer je svojevoljno u samoizolaciju otišao i kandidat Restart koalicije u 2. izbornoj jedinici <strong>Rajko Ostojić</strong>, nakon što se 22. lipnja na otvorenom družio s predsjednikom SDP-a Donja Dubrava Adriano Friganović. U samoizolaciju otišli su i ostali kandidati iz te izborne jedinice. Ostojić se testirao, a nalaz je pokazao kako nema koronu no ostaje u samoizolaciji te da će ponoviti test u ponedjeljak. Rekao je da se kao liječnik nad da će isto učinit državni i teniski dužnosnici (na čelu s premijerom). </p><p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo<strong> Krunoslav Capak</strong>, koji je također u samoizolaciji, kazao je da Ostojić "svojim postupcima i izjavama poništava epidemiološku struku".</p><p>- On je gastroenterolog. Mi se njemu ne petljamo u dijagnostiku i liječenje. Profesor Rajko Ostojić neka se ne petlja u našu struku. Mi smo na temelju struke ocijenili da premijer Andrej Plenković ne mora u izolaciju, isto smo procijenili da Rajko Ostojić ne mora u samoizolaciju, ali je on sam sebe stavio i to je nedopustivo - rekao je Capak.</p>