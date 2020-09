Studenti prosvjedovali protiv školarina: 'Prodajem stan u Zagrebu za semestar na Pravu'

300 - tinjak studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu prosvjedovalo je danas protiv povećanja školarina, ukidanja dekanskog roka i nepravdi koje 'doživljavaju od Uprave na dnevnoj bazi'.

<p>Studenti Pravnog fakulteta, njih 300-tinjak poslalo je Upravi fakulteta jasnu poruku: 'Smanjite školarine i počnite nas tretirati kao vaše kolege!' Studenti su nezadovoljni jer je Uprava tri dana prije roka uplate obavijestila izvanredne studente da su im povećali školarinu za 600 kuna po semestru. Studentski predstavnici kažu da su studenti ogorčeni ovom odlukom.</p><p>- U trenutku kada studenti i njihovi roditelji gube poslove zbog korone, oni odlučuju povećati školarine. Nije vrijeme! - čulo se sa govornice.</p><p>Ovom odlukom Uprave, izvanredni studenti trebali bi godinu studiranja plaćati 7200 kuna, kao što to moraju i redovni studenti ukoliko ne izvrše svoje obveze, no za razliku od redovnih, izvanredni studenti i dalje ne bi imali pravo na subvencioniranu prehranu i dopunsko zdravstveno osiguranje. Dakle, njihova prava bi i dalje ostala ista, kvaliteta nastave se ne bi mijenjala, dapače, nastava se izvodi online, a cijena bi se povećala. Studenti od Uprave traže da se odbaci odluka o povećanju školarine i odluka o ukidanju dekanskog roka, koji je u doba pandemije i potresa prijeko potreban. Traže također da se poboljša komunikacija između studenata i Uprave, koja ignorira njihove upite o nastavi, dok su na referadi izvjesili obavijest da nisu dužni dodatno pojašnjavati svoje odluke. Napravili su i letak sa svim razlozima koji su doveli do prosvjeda.</p><p>- Uprava je reagirala tako što su rekli da je to njihova volja da se izjednače školarine za redovne i izvanredne studente, a mi kažemo da sad nije vrijeme za to i to nije pravedno. - rekao nam je <strong>Boris Rajić</strong>, predsjednik Studentskog zbora.</p><p>- Prvi dan su nas učili razliku između prava i pravde, e pa ovo nije pravedno! - započeo je svoj govor pred okupljenim studentima i dodao da je ovo samo kap koja je prelila čašu.</p><p> </p><p>Prosvjednici su uz natpise na transparentima, kao što su 'Prodajem stan u Zagrebu za semestar na Pravu', 'Buduća elita s tri kredita', i 'Potres je druga najveća katastrofa na Pravnom fakultetu'. Podsjetimo, Uprava svoj potez pravda potrebom da obnove zgradu Fakulteta koja je nastradala u potresu, zbog čega su i svim djelatnicima smanjili plaće za 24% i stopirali isplate naknada za demonstraturu, koje se inače kreću oko 1500 kuna. Studenti su revoltirani jer i u normalnoj situaciji trebaju platiti 'svaki papir u referadi'. Sutra će se održati nova sjednica Fakultetskog vijeća nakon koje će biti jasna sudbina studenata.</p><p> </p>