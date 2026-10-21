Građani su im poželjeli dobrodošlicu uz vatromet, trubače, pljesak i povike „Gotov je”, „Pobjeda”, „Pumpaj” i „Vučić odlazi
Studenti stigli u Beograd. Dočekale ih desetine tisuća građana: 'Vučić odlazi'
Velik broj građana dočekuje studente u središtu Beograda. Studenti koji su prethodnih dana u više kolona pješačili iz različitih dijelova Srbije pristižu u skupinama na mjesto dočeka, uoči sutrašnjeg završnog skupa „Studentske liste – Studenti pobjeđuju”.
Skupine sa zapada i sjevera Srbije stigle su pred zgradu Rektorata. Nakon kolone sa zapada zemlje, čiji su sudionici pješačili iz Valjeva, Šapca i Gornjeg Milanovca, građani su u središtu Beograda dočekali i pješake sa sjevera Srbije.
Građani su im poželjeli dobrodošlicu uz vatromet, trubače, pljesak i povike „Gotov je”, „Pobjeda”, „Pumpaj” i „Vučić odlazi”.
„Jedno od najljepših iskustava u mom životu. Ovo je Srbija, dame i gospodo, ovo je Srbija”, rekao je jedan od sudionika pješačenja za N1.rs.
Doček pešaka iz zapadne Srbije kod Rektorata. 😍😍😍 https://t.co/CWU0BbonXi— Shonetin (@kaonikotinn) October 21, 2026
Aleksandar Baucal, kandidat na studentskoj listi, izjavio je za N1 da je večerašnji doček sudionika pješačenja u Beogradu „samo jedan korak prema nedjelji”, 25. listopada, kada bi se trebali održati izvanredni parlamentarni izbori.
Profesor Jovo Bakić izjavio je da „studenti predvode pobunu naroda protiv nepravde”.
„Očekujem promjene, uspostavu pravne države i vladavinu prava”, rekao je jedan građanin za N1 ispred Rektorata.
„Očekujem da bude mira i da sve prođe kako treba, da bude onako kako većina odluči, ali da bude mirno – to je najvažnije”, istaknuo je drugi građanin, koji je naveo da mu kći živi u inozemstvu. Dodao je da želi da mladima bude bolje te da se u Srbiji više ne živi „od izbora do izbora”.
„Od 5. listopada nije se dogodilo ništa, već se 30 godina ništa ne mijenja”, istaknuo je.
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