Studenti stigli u Beograd. Dočekale ih desetine tisuća građana: 'Vučić odlazi'

Velik broj građana dočekuje studente u središtu Beograda. Studenti koji su prethodnih dana u više kolona pješačili iz različitih dijelova Srbije pristižu u skupinama na mjesto dočeka, uoči sutrašnjeg završnog skupa „Studentske liste – Studenti pobjeđuju”.

Skupine sa zapada i sjevera Srbije stigle su pred zgradu Rektorata. Nakon kolone sa zapada zemlje, čiji su sudionici pješačili iz Valjeva, Šapca i Gornjeg Milanovca, građani su u središtu Beograda dočekali i pješake sa sjevera Srbije.

Foto: Milos Tesic

Građani su im poželjeli dobrodošlicu uz vatromet, trubače, pljesak i povike „Gotov je”, „Pobjeda”, „Pumpaj” i „Vučić odlazi”.

„Jedno od najljepših iskustava u mom životu. Ovo je Srbija, dame i gospodo, ovo je Srbija”, rekao je jedan od sudionika pješačenja za N1.rs.

Doček pešaka iz zapadne Srbije kod Rektorata. 😍😍😍 https://t.co/CWU0BbonXi — Shonetin (@kaonikotinn) October 21, 2026

Aleksandar Baucal, kandidat na studentskoj listi, izjavio je za N1 da je večerašnji doček sudionika pješačenja u Beogradu „samo jedan korak prema nedjelji”, 25. listopada, kada bi se trebali održati izvanredni parlamentarni izbori.

Foto: Milos Tesic

Profesor Jovo Bakić izjavio je da „studenti predvode pobunu naroda protiv nepravde”.

„Očekujem promjene, uspostavu pravne države i vladavinu prava”, rekao je jedan građanin za N1 ispred Rektorata.

„Očekujem da bude mira i da sve prođe kako treba, da bude onako kako većina odluči, ali da bude mirno – to je najvažnije”, istaknuo je drugi građanin, koji je naveo da mu kći živi u inozemstvu. Dodao je da želi da mladima bude bolje te da se u Srbiji više ne živi „od izbora do izbora”.

„Od 5. listopada nije se dogodilo ništa, već se 30 godina ništa ne mijenja”, istaknuo je.