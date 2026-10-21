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UHIĆENE OSOBE S HRVATSKOM PUTOVNICOM

Hrvatska reagirala na uhićenja u Srbiji. Izdano upozorenje: 'Odgodite putovanje tamo...'

Piše HINA,
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Hrvatska reagirala na uhićenja u Srbiji. Izdano upozorenje: 'Odgodite putovanje tamo...'
Foto: MUP Srbije
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"Dojam je da se radi o nastavku niza neutemeljenih optužbi” na račun Hrvatske, što uključuje i nedavne prosvjedne note te napade na hrvatske novinare i njihovo izvještavanje, rečeno je iz MVEP-a na upit Hine.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) reklo je u srijedu, nakon pisanja medija u Srbiji da su u toj zemlji uhićene dvije osobe s hrvatskim putovnicama, da se radi o "nastavku neutemeljenih optužbi" na račun Zagreba koji Beogradu služe u unutarnjopolitičke svrhe. 

Srpski mediji u srijedu pišu kako su snage sigurnosti na području Novog Sada, Kraljeva i Beograda uhitile više članova "kriminalne skupine” koja je navodno planirala izazvati nemire na dan parlamentarnih izbora u nedjelju. Dodaju kako dvoje od uhićenih imaju hrvatske putovnice, iako zasad nije poznato imaju li i državljanstvo Srbije.

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"Dojam je da se radi o nastavku niza neutemeljenih optužbi” na račun Hrvatske, što uključuje i nedavne prosvjedne note te napade na hrvatske novinare i njihovo izvještavanje, rečeno je iz MVEP-a na upit Hine. 

"Takvi postupci imaju očitu unutarnjopolitičku motivaciju”, naglašava MVEP.

MVEP dodaje da ni ministarstvo ni hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu „nisu zaprimili službenu obavijest nadležnih tijela Republike Srbije o navedenim uhićenjima te zasad ne raspolažu potvrđenim informacijama o okolnostima slučaja.”

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Srpski tabloidi i provladini mediji uhićenja su protumačili kao navodni novi dokaz da se Hrvatska miješa u izborni proces Srbije.

MVEP je uputio na svoju najnoviju preporuku za putovanja u Srbiju od utorka, kojom se hrvatskim državljanima preporučuje odgoda svih putovanja koja nisu nužna te pojačan oprez.

Ministarstvo posebno upozorava na prijevremene parlamentarne izbore 25. listopada te moguće političke napetosti i sigurnosne rizike uoči, tijekom i nakon njihovog održavanja.

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