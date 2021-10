Noćni klubovi diljem Velike Britanije bilježe zastrašujući trend ubacivanja opojnih droga u piće žrtve, a u posljednje vrijeme su u policijskim izvješćima zabilježeni i slučajevi u kojima je žrtvama putem uboda injekcije ubrizgana omamljiva supstanca.

Više od 20 studentica iz gradova poput Nottinghama, Liverpoola, Cardiffa, Manchestera, Leedsa i Newcastlea za Sky News su rekle kako vjeruju da su bile meta takozvanog 'spikinga' u noćnim klubovima te su opisale nesvjesticu i gubitak pamćenja.

Studentica druge godine Sarah Buckle rekla je za Sky News kako je strahovala da bi mogla "biti silovana ili ubijena".

- Osjećala sam se napadnuto. Bio mi je to prvi izlazak otkad sam na sveučilištu i mislila sam da će biti zabavno. Na kraju je sve pošlo po zlu. Nisam se mogla sjetiti svega što se dogodilo te noći. Prijatelji koji su bili sa mnom su mi sve ispričali. Navodno nisam mogla govoriti. Kolabirala sam i počela povraćati u taksiju tijekom povratka kući. Bilo im je jasno da nešto nije u redu jer sam padala u nesvijest - rekla je i dodala da je provela deset sati u bolnici.

- Probudila sam se i shvatila da mi na ruci nastaje modrica. S vremenom je postajala sve tamnija, a ruka me sve više boljela. Medicinske sestre su mi rekle kako izgleda da sam možda ubodena iglom. Odmah sam pomislila na HIV, hepatitis... Osjećala sam se bolesno, bilo me strah toga što je to u mom tijelu - posvjedočila je.

Sarah je rekla da su ona i njezini prijatelji sada prestravljeni zbog izlaska.

- Ne znam kako neki ljudi misle da je biti u takvom stanju smiješno, privlačno ili od toga dobivaju bilo kakvo seksualno zadovoljstvo - zaključila je Sarah.

Zara Owen (19) vjeruje da je ubodena injekcijom u bedro.

- Ne sjećam se baš ničega. Nikad mi se to nije dogodilo i strašno je uopće pomisliti na to što mi se zapravo dogodilo onda. Srećom moji su me prijatelji odveli doma, no ujutro kada sam se probudila osjetila sam oštru bol u bedru i bilo je jako čudno. Pronašla sam mjesto uboda i pomislila, to je to, uboli su me - rekla je za Sky News.

- Činjenica da sam bila u širokim trapericama i da moje noge nisu bile eksponirane me plaši još i više. Baš sam u šoku, čula sam za 'spiking' s pićem, ali ne i ovo. Ako se to dogodilo meni, lako se može dogoditi bilo kome drugome - rekla je.

Zbog velikog broja ovakvih slučajeva studenti su pokrenuli peticiju kako bi poboljšali sigurnost noćnih klubova. Prikupili su preko 100 tisuća potpisa u šest dana pa će Vlada odlučiti o daljnjim mjerama.

- Roditelji nam uvijek govore da uvijek pazimo na svoje piće, ne ostavljamo ga bez nadzora i ne uzimamo piće od stranaca. Ali nam nitko ne govori da se pazimo ovakvih štetnih naprava. Tamo smo jer se želimo zabaviti. Želim izaći vani i osjećati se sigurno - rekla je Owen.