Nakon pet godina online etera radijsku frekvenciju dobila je i ekipa studentskog radija u Splitu, Radio Kampusa. Od sad ih se može slušati na frekvenciji 104.1 mHz u Splitu i okolici.

Naime, radi se o suradnji studentske udruge Studenti za studente Split i Sveučilišta u Splitu koji je ujedno i nositelj cjelokupne koncesije.

Cjelokupan program realiziraju studenti i mladi koji su svoje slobodno vrijeme odlučili uložiti u ovaj hvalevrijedan projekt.

Razgovarali smo sa studentima koji su već dugi niz godina aktivni na Radio Kampusu.

- Veliki je ovo korak za nas. Iskreno kada smo došli s idejom do rektora Dragana Ljutića nismo znali kako će sve to proći. No, sveučilište nas je dočekalo otvorenih ruku i sada zajedničkim snagama imamo ovu frekvenciju. Na nama je samo da stvaramo sadržaj, informiramo studente te budemo dio te 'sedme sile' – rekao nam je Duje Brljević koji je već preko 4 godina član Radija i sada je trenutno glavni tehničar.

No, po pitanju programa i glazbe malo su misteriozni.

- Biti ćemo prostor kvalitetnoj svjetskoj i domaćoj glazbi i svima onima kojima je put do mainstream radija u neku ruku u potpunosti zatvoren. Podržati ćemo lokalnu scenu mladih bendova i izvođača koji u Splitu grade novu scenu – rekao je glazbeni urednik Vincent Šepić.

Priča vezana uz ovaj radio naglašavaju mnogo je dublja. Cijeli projekt i ideja zamišljen je već unatrag sedam godina s tadašnjim vodstvom udruge. Cilj im je bio potaknuti sveučilište na otvaranje studija novinarstva, a kako doznajemo i to se očekuje u budućnosti.

- Bitno je naglasiti kako smo mi bili tako zvana škola novinarstva u Splitu. Kroz naše ruke prošlo je preko 150 studenata, a neki od njih su i danas radijski voditelji ili pak novinari. Jako smo ponosni na njih kao i na naše trenutno članove. Puno je uloženo vremena i truda, a ova stepenica više je vjetar u leđa – rekao je Duje.

Kroz šalu nam kažu da im ne zamjerimo ako nešto pogriješe i naravno pozivaju sve na 104.1 da poslušaju 'radio nove generacije'.