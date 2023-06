Subošić o posvajanju i Zambiji: Taj zatvor je kao najgora kasarna i koncentracijski logor

Nakon što je njegova supruga Azra za 24sata ekskluzivno govorila o svojem mukotrpnom iskustvu u Zambiji, koje je na sreću dobro završilo, u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva gostuje gitarist Hladnog piva Zoran Subošić.

Tijekom gostovanja na HRT-u govorio je o zatvorskim uvjetima, detaljima suđenja, postupku posvajanja...

Kaže da se nisu mogli pretjerano baviti pisanjem medija i tuđim mišljenjima.

- U tom trenutku smo imali puno pametnija posla, dokazati da mi nismo nikakvi trgovci djecom, da nismo imali namjeru eksploatirati tu djecu. Svi ti komentari, nije da nisam naviknuo na napade, ali ovdje je bilo prilično teško čitati stvari koje nemaju veze s mozgom. Bilo je groznih stvari. Netko moju priču može misliti da je istinita, netko ne. To je više problem onoga koji to misli nego moj - kaže Subošić.

Četiri hrvatska para dio vremena proveli su i u zatvoru. Njegova supruga o tome nam je kazala " To je izgledalo kao štala, s ograđenim zidovima i malim dvorištem."

- Ja bi taj zatvor mogao upisati kao kombinaciju koncentracijskog logora i najgore kasarne koju možete zamisliti - kazao je Subošić.

Voditelj Stanković je pitao posvojitelja zašto se ta situacija dogodila baš njima, iako su prije njih posvojitelji bez problema posvajali djecu iz Konga. Subošić je odgovorio da im je njihov odvjetnik u Kongu rekao da mu se čini da se tu radilo o pokušaju iznude koji je krenuo u krivom smjeru...

- U zatvoru su nam tumačili da je moguće da su ljudi iz imigracije mislili da ćemo se mi uplašiti u zatvoru i da će onda tražiti novac od nas - naveo je Subošić.

Subošić je kazao da su se supruga i on u Centar za socijalnu skrb prijavili 2021. godine i da su dogovorili termin. Dodaje da su prošli sve provjere i edukaciju.

- Provjeru bih nazvao vrlo temeljitom i vrlo rigoroznom. To je trajalo od prosinca do kolovoza kada smo dobili pozitivno rješenje Centra za socijalnu skrb da smo podobni kao roditelji - kazao je.

- Mi smo bili u tom procesu. Završili smo s radionicama i kroz njih smo shvatili da nas pripremaju za posvojenje teško posvojive djece. To su starija djeca, koja imaju neku zdravstvenu manu, netko s više braće i sestara. Dobro, rekli smo si, usvojit ćemo neko starije dijete. Ja sam tad imao 50-ak godina. Ja imam sina i znam kolika je to obveza. Dijete treba ljubav i pažnju. Mi smo jednostavno u tom trenutku, rekli, vidjet ćemo. I onda je Azra dobila informaciju da je moguće posvojiti djecu iz Afrike. Onda je to krenulo...

Nakon informiranja o takvoj vrsti posvajanja supruga Azra i on počeli su prikupljati potrebnu dokumentaciju.

