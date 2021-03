To što ste napisali i za što me sumnjičite, to je sve istina. No ja za pola toga nemam pojma da se događalo, jer sam bio više pijan nego trijezan – branio se Mihael Kovačić, sudac Trgovačkog suda, koji je s još 12 ljudi uhićen zbog sumnje da su 12 godina iz stečajnih masa poduzeća čije je stečajeve Kovačić vodio izvukli oko 30 milijuna kuna.

Kovačiću, koji je iznio obranu i priznao, istražni zatvor određen je zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kako je sam tražio da ga se razriješi sudačke dužnosti, sudac prestaje biti 30. travnja.

U međuvremenu ga je predsjednik Trgovačkog suda u Zagrebu suspendirao pa je otpala mogućnost da kao sudac opet počini kazneno djelo te je USKOK zatražio da ga puste iz Remetinca. tako će se Kovačić, kao i članovi njegove obitelji, u nastavku istrage braniti sa slobode.